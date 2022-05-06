Зеленський назвав умову для виходу України з переговорного процесу з РФ

Володимир Зеленський / Офіс президента

Україна може повністю припинити переговори з Росією.

Як заявив в інтерв'ю президент України Володимир Зеленський Королівському Інституту міжнародних відносин, причиною для цього стане вбивство полонених мирних жителів і військових.

"Якщо Росія вбиває мирних жителів або військових, які могли б бути звільнені, ми не можемо вести з ними дипломатичні переговори", - заявив Зеленський.

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Переговори України та Росії

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що особисто він готовий вести переговори з Москвою після відведення техніки та припинення вогню. За інших обставин український гарант не бачить можливості організації зустрічі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що війну Росії проти України не вдасться завершити за допомогою діалогу. За його словами, Києву потрібно більше зброї для захисту своєї держави, питання закінчення бойових дій буде вирішуватися на полі бою, а не за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Київ готовий до проведення спеціального переговорного раунду в Маріуполі. Без будь-яких попередніх умов. Україна збирається вивести захисників Маріуполя і мирних громадян з міста, які опиниліся в російській блокаді.

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