Китай не надаватиме Росії військово-технічну підтримку: у Пекіні зробили заяву щодо України

Ван І / Reuters

Китай не розглядає будь-яких форм військово-технічної підтримки Росії.

Пекін і далі має намір дотримуватися незалежної позиції щодо України, заявив глава китайської дипломатії Ван І, пише Reuters.

Китай стоїть на правильній стороні історії щодо української кризи, як покаже час, і його позиція відповідає побажанням більшості країн, заявив Міністр закордонних справ Китаю Ван і.

"Китай ніколи не прийме ніякого зовнішнього примусу або тиску і виступає проти будь — яких необґрунтованих звинувачень і підозр щодо Китаю",- заявив Ван і журналістам у суботу ввечері, коментуючи позицію країни щодо україно-російської війни.

читайте також"Забрати території РФ без єдиного пострілу": політтехнолог озвучив можливі плани КитаюРаніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що якщо Китай засудить варварські дії Росії в Україні, у Пекіна з'явиться шанс стати важливим гравцем у світовій системі безпеки.

Така можливість забезпечить політичну рівність. На Заході повинні пояснити китайській державі різницю між обсягами торгівлі з Москвою і західним світом.

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