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Китай може вимагати від Путіна зупинити війну: експерт назвав умову

Сергій Кущ
24 січня 2025, 23:15
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За його словами, такі умови під силу створити США.
си цзиньпин, трамп
сі цзіньпін, трамп / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Як Китай може примусити Росію закінчити війну
  • Що для цього потрібно

Китай може вимагати від російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну. Для цього потрібно, щоб Пекін почав не тільки не заробляти на війні, а й втрачати гроші, контракти і технології.

З такою заявою виступив експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв, пише РБК Україна.

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За його словами, такі умови під силу створити США.

"Тобто коли Америка та інші наші партнери зроблять так, що мовчазна згода на агресію Росії стане занадто дорогою. І Китаю потрібно буде думати, як уберегти свої активи, що для нього набагато важливіше", - вважає Краєв.

Також він підкреслив, що США за заявлені в західних ЗМІ 100 днів зможуть домогтися завершення війни в Україні.

"Мені здається, якщо вони хоча б стратегію за цей час розроблять, це вже буде великий позитив", - підсумував він.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Китай офіційно зберігає нейтралітет у російсько-українській війні, хоча з її початку надає Росії дипломатичну та економічну підтримку. Пекін значно збільшив торгівлю з РФ, постачаючи їй дефіцитні мікроелектронні компоненти та інші товари, які дають змогу країні-агресору виготовляти зброю і продовжувати війну.

Експерт із міжнародних відносин Дмитро Єфремов зазначив, що співпраця між Росією та Китаєм значною мірою ґрунтується на їхньому спільному протистоянні зі США. Однак, за його словами, ес

Китай, Китай Росія, позиція Китаю війна в Україні
Китай, Китай Росія, позиція Китаю війна в Україні / Інфографіка: Главред

чи їхні національні інтереси більше не збігатимуться, це може призвести до охолодження відносин між країнами.

Також Китай запропонував кілька "мирних планів", які, однак, не містять практичних кроків, а більше схожі на політичні декларації. Це вказує на те, що Пекін більше зацікавлений у тому, щоб імітувати участь у миротворчих зусиллях, ніж реально використовувати свій вплив на Росію для припинення війни.

Як повідомляв Главред, 17 січня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Трамп назвав розмову "дуже гарною" і сподівається на швидке вирішення багатьох питань.

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Хто такий Олександр Краєв

Олександр Краєв - директор програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма". Директор програми досліджень Трансатлантичного діалогу та взаємовідносин з НАТО Групи стратегічних досліджень і безпекових досліджень. Викладає міжнародну політику в Інституті міжнародних відносин (ІМВ КНУ) та Києво-Могилянській академії (НаУКМА).

Дослідницькі інтереси:

  • зовнішня політика та внутрішньополітичні процеси США;
  • міжнародна політика в Північній Америці;
  • внутрішня і зовнішня політика Великої Британії;
  • проблематика ірландського кордону та конфлікту в Північній Ірландії;
  • міжнародні конфлікти, підходи до пост-конфліктного врегулювання.
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війна в Україні Олександр Краєв
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