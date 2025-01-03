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Лукашенко перед виборами поїде до Китаю: у ЦПД назвали цілі візиту диктатора

Маріна Фурман
3 січня 2025, 22:28
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Це буде третя поїздка диктатора до КНР за останні три роки.
Лукашенко перед виборами поїде до Китаю: у ЦПД назвали цілі візиту диктатора
Лукашенко планує візит у Китай / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Основне:

  • Лукашенко хоче відвідати Китай перед виборами
  • Самопроголошений президент Білорусі планує зміцнити співпрацю між країнами

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, планує відвідати Китай цього місяця, аби зміцнити співпрацю між країнами. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Візит Лукашенка до Китаю відбудеться напередодні президентських виборів у Білорусі, які заплановані на 26 січня. Це буде третя поїздка диктатора до КНР за останні три роки.

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У повідомленні ЦПД йдеться, що Лукашенко прагне розвивати звʼязки з Китаєм для підтримки свого режиму та посилення переговорних позицій із Кремлем.

Центр протидії дезінформації зазначає, що внаслідок тісної співпраці з Росією, Білорусь останніми роками перебуває в міжнародній ізоляції. Водночас країна зазнає тиску з боку РФ через безпосередню військову присутність на своїй території, фінансові зобов’язання за кредитами та залежність від енергоресурсів.

"Мінськ прагне активізувати спільні білорусько-китайські проєкти, такі як промисловий кластер "Вялікі Камень", співпраця у фармацевтиці, машинобудуванні та військово-промисловому комплексі", – наголосили в ЦПД.

Білорусь також сподівається на Китай як на посередника в розблокуванні транспортних перевезень до Євросоюзу.

Олександр Лукашенко - останні новини

Як писав Главред, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив розмістити на території його країни ракетний комплекс "Орешник". Російський диктатор пообіцяв виконати це прохання.

Згодом очільник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні є близько трьох десятків майданчиків для розміщення російської ракетної системи "Орєшнік".

Крім того, Лукашенко розповідав, що висунув умову Путіну. Мовляв, Мінськ, а не росіяни, вирішуватиме, куди націлити російський Орешник.

"Розмістимо і націлимо. Моя умова Путіну була одна: "Цілі визначати будемо ми в Білорусі, не росіяни. Але експлуатувати допоможете". Тобто разом будемо натискати на кнопку, не дай Боже, якщо це потрібно. Але цілі будемо визначати ми", - наголосив Олександр Лукашенко.

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

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