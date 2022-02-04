Як на Грузію в 2008-му: у Польщі не виключають нападу РФ на Україну під час Олімпіади

Володимир Путін може здійснити такий самий сценарій, як у 2008 році / УНІАН

У МЗС Польщі вважають, що існує ризик нападу Росії на Україну під час Олімпіади.

З такою заявою виступив заступник глави відомства Павло Яблонський нагадав про напад РФ на Грузію в 2008 році, пише "Європейська правда".

"Такий ризик, безсумнівно, є, Росія ніколи про це не турбувалася. Фактично, в 2008 році на інавгурації Олімпійських ігор в Пекіні Росія напала на Грузію", - сказав Яблонський.

Також дипломат підкреслив, що "загрози конфлікту такого масштабу в Європі не було десятиліттями, і в цій ситуації безпека є абсолютним високим пріоритетом".

Заступник глави МЗС Польщі також послався на недавню заяву Путіна, який на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Москві заявив, що розширення НАТО, зокрема, на Польщу було "шахрайством" проти Москви.

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"Він хотів би привести до ситуації, в якій сусідні з Росією країни, і це сусідство їм розуміється дуже широко, не можуть самостійно приймати рішення щодо суверенітету. Саме Росія повинна давати згоду на те, чи стане, наприклад, Україна членом НАТО або повинна Польща бути в НАТО або інші країни Центральної Європи. Це якраз те, що суперечить міжнародному праву. Суверенні держави самі вирішують своє майбутнє", - заявив Яблонський.

читайте такожУ Путіна відповіли США на підготовку вторгнення в УкраїнуРаніше спікер прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона заявив, що у британського уряду є "висока впевненість" в тому, що Москва намагається створити привід для організації військового вторгнення на територію України. Йдеться про сценарій, пов'язаний зі звинуваченням України в нападі.

Також повідомлялося, що журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони України опублікували статтю, в якій говорилося про те, що біля українських кордонів вже понад 127 000 російських військових. У відомстві не виключили сценарію ракетних ударів Росії по стратегічних об'єктах.