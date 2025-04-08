Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Дедлайн для Путіна: у Зеленського сказали, коли РФ буде готова до перемир'я

Марія Николишин
8 квітня 2025, 09:15
161
Подоляк сказав, коли РФ буде готова слухати і дотримуватись домовленостей.
Дедлайн для Путіна: у Зеленського сказали, коли РФ буде готова до перемир'я
Коли Росія буде готова до перемир'я в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Головне із заяви Подоляка:

  • Якщо Росія не погодиться на припинення вогню, події розвиватимуться дуже швидко
  • Трамп може чекати лише певний час
  • Президент США бачить, що Росія затягує час

Зараз США у питанні переговорів щодо припинення війни використовують стратегію м'якої до Росії дипломатії. Але Москва б'є по їхній репутації. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, пише tsn.ua.

За його словами, після "психологічного дедлайну" 20 квітня, до якого Росія має погодитись на припинення вогню, події розвиватимуться дуже швидко.

відео дня

"Путін не усвідомлює, що має справу з людиною з максимально вираженою психоемоційною активністю. Трамп може терпіти певний час, але він хоче швидких результатів. Він побудував конструкцію таким чином - ми головні, ми посередники, ми пропонуємо", - сказав він.

Подоляк наголосив, що Україна швидко погодилася синхронізувати зусилля для всеосяжного припинення вогню, а от Росія навпаки затягує цей час.

"Трамп помічає ознаки цього затягування, а також бачить відверто геноцидні удари РФ по Україні", - каже радник керівника Офісу президента.

Він також додає, що в сучасному світі брехня Кремля про завдання ударів "виключно по військових об’єктах" може сприйматись як зумисне приниження репутації країни-посередника. Після "психологічного дедлайну" треба відповісти введенням максимально жорстких санкцій.

"Не поступові санкції, а санкції формату ембарго. Чи навпаки, суттєве зростання відповідних інструментів для України, перш за все ракет. Як тільки це почне працювати, Росія буде готова слухати і дотримуватись певних домовленостей", - підсумував Подоляк.

Припинення вогню в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню між Україною та країною-агресором Росією до Великодня (20 квітня).

Президент США Дональд Трамп також говорив, що він довіряє російському диктатору Володимиру Путіну і впевнений, що той не відмовиться від наміру укласти мирну угоду.

Водночас, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО не братиме участь у переговорах щодо припинення війни між Україною та Росією, тому Альянс не має власних "червоних ліній" у цьому питанні.

Читайте також:

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні режим припинення вогню Михайло Подоляк новини України війна Росії та України Переговори про припинення вогню
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Дедлайн для Путіна: у Зеленського сказали, коли РФ буде готова до перемир'я

Дедлайн для Путіна: у Зеленського сказали, коли РФ буде готова до перемир'я

09:15Політика
Ціна на нафту може впасти до нуля: у Росії за місяць почнуться "веселощі"

Ціна на нафту може впасти до нуля: у Росії за місяць почнуться "веселощі"

09:15Погляди
Прем'єр Канади сказав, чи відправить миротворців в Україну

Прем'єр Канади сказав, чи відправить миротворців в Україну

08:39Світ
Реклама

Популярне

Більше
Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

В Україні назріває дефіцит популярного продукту: що буде з цінами

В Україні назріває дефіцит популярного продукту: що буде з цінами

"Зраджує тебе": Настя Каменських приголомшила своєю заявою

"Зраджує тебе": Настя Каменських приголомшила своєю заявою

Вдарить 11-градусний мороз: названо регіони, де посилиться похолодання

Вдарить 11-градусний мороз: названо регіони, де посилиться похолодання

Останні новини

09:33

Донька Віри Брежнєвої приголомшила дорогими подарунками від мами - що подарувала

09:15

Дедлайн для Путіна: у Зеленського сказали, коли РФ буде готова до перемир'я

09:15

Ціна на нафту може впасти до нуля: у Росії за місяць почнуться "веселощі"Погляд

09:05

Як очистити застарілий жир зі сковорідки: простий, але дуже хороший спосібВідео

08:55

Соліст популярного російського гурту поховав 34-річну дружинуВідео

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товариЦіни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари
08:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 квітня (оновлюється)

08:39

Прем'єр Канади сказав, чи відправить миротворців в Україну

08:23

Чи утримують ЗСУ позиції в Курській та Бєлгородській областях: відповідь ISW

08:12

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:11

"Зуби були в сумці": у якому стані українська модель потрапила до лікарні в ОАЕ

07:30

"Хороших новин немає": ЗСУ, найімовірніше, вийдуть з одного міста на Донбасі

07:10

Лише люди із "зором орла" знайдуть 7-му людину: чи належите ви до супер-інтелектуалів

06:59

Окупанти просунулися на трьох напрямках: у DeepState опублікували карти

06:30

Країну вже скоро атакує майже 6-бальний шторм: як довго триватиме магнітна буря

06:25

Як очистити дно каструлі, що сильно пригоріло: простий, але дуже хороший спосібВідео

06:15

Ціни обваляться: експерт сказав, коли в Україні подешевшають базові продукти

06:02

Чому у нас такі проблеми з мобілізацією?Погляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках дівчини-меломанки за 9 секунд

05:15

Як правильно – Ігорьович чи Ігорович: вчителька дала однозначну відповідьВідео

04:43

Гороскоп на завтра 9 квітня: Ракам - відпочинок, Стрільцям - вигідна угода

Реклама
04:20

Місячний календар на 8 квітня: які зміни відбудуться у житті

04:02

Як збільшити ранній урожай огірків вдвічі - хитрість, про яку мало хто знаєВідео

03:30

Дешево та ефективно: чому досвідчені водії натирають автомобіль оцтом

03:00

Збережіть молодість і здоров'я: якою водою потрібно вмитися 8 квітня, прикмети

02:41

Чи подорожчає гречка в Україні 2025 року: названо фактори ризикуВідео

01:50

Сили оборони України відкинули ворога на сході: у DeepState назвали напрямок

01:30

Міккі Рурк більше не схожий на себе: нове фото актора неприємно здивувало Мережу

00:50

Загроза війни США з Китаєм: прогноз відповіді Пекіна Вашингтону

07 квітня, понеділок
23:59

"Бомблять, як божевільні": Трамп зробив різку заяву про удари РФ по Україні

23:50

Сотні мільйонів євро на артснаряди: Норвегія оголосила про потужну допомогу Україні

23:36

"Навіть сльози течуть": Діма Коляденко зізнався, як спілкується із сином

23:02

Чи змогли росіяни захопити Басівку на Сумщині: в ДПСУ розповіли про хід боїв

22:51

США відвертаються від Європи й НАТО: названо головну причинуВідео

22:30

У Третій штурмовій зробили важливу заяву про тактику ведення війни

22:20

Невістка Наташі Корольової показалася після операції - що з нею сталося

22:19

Бабуся Трінчер розкритикувала перетворення співачки: "Втрачає індивідуальність"

22:15

Ексгенпрокурор Костін отримав дві нові посади: Зеленський видав укази

22:00

Реакція Трампа на обстріли та введення миротворців: головні новини України (дайджест)

21:54

Операція ЗСУ у двох областях Росії: Зеленський розкрив важливі деталіВідео

21:50

Мінітеплиця своїми руками – недорогі варіанти для весняної розсади

Реклама
21:49

"Було складно": що відомо про приїзд Пугачової в РФ

21:07

Вербний тиждень-2025: що можна і не можна робити ці дні, суворі заборони

20:57

Знищення Кримського мосту: командувач ВМСУ назвав ключову умову

20:50

У життя 3 знаків зодіаку увірветься шалений успіх: кого накриє хвиля удачі

20:05

Україна зможе перезапустити ЗАЕС лише після розмінування та демілітаризації: подробиці

19:57

Що чекає на українців в ЄС після припинення вогню з Росією: подробиці

19:55

Китай виграє від торгової війни Трампа: з'явився несподіваний прогноз

19:54

"Червоне весілля" Трампа триває: індекси продовжують падатиПогляд

19:53

Дефіцит води й загроза голоду: наскільки критична ситуація для України

19:43

Вдарить 11-градусний мороз: названо регіони, де посилиться похолодання

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти