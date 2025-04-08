Дедлайн для Путіна: у Зеленського сказали, коли РФ буде готова до перемир'я

Подоляк сказав, коли РФ буде готова слухати і дотримуватись домовленостей.

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Коли Росія буде готова до перемир'я в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Головне із заяви Подоляка:

Якщо Росія не погодиться на припинення вогню, події розвиватимуться дуже швидко

Трамп може чекати лише певний час

Президент США бачить, що Росія затягує час

Зараз США у питанні переговорів щодо припинення війни використовують стратегію м'якої до Росії дипломатії. Але Москва б'є по їхній репутації. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, пише tsn.ua.

За його словами, після "психологічного дедлайну" 20 квітня, до якого Росія має погодитись на припинення вогню, події розвиватимуться дуже швидко.

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"Путін не усвідомлює, що має справу з людиною з максимально вираженою психоемоційною активністю. Трамп може терпіти певний час, але він хоче швидких результатів. Він побудував конструкцію таким чином - ми головні, ми посередники, ми пропонуємо", - сказав він.

Подоляк наголосив, що Україна швидко погодилася синхронізувати зусилля для всеосяжного припинення вогню, а от Росія навпаки затягує цей час.

"Трамп помічає ознаки цього затягування, а також бачить відверто геноцидні удари РФ по Україні", - каже радник керівника Офісу президента.

Він також додає, що в сучасному світі брехня Кремля про завдання ударів "виключно по військових об’єктах" може сприйматись як зумисне приниження репутації країни-посередника. Після "психологічного дедлайну" треба відповісти введенням максимально жорстких санкцій.

"Не поступові санкції, а санкції формату ембарго. Чи навпаки, суттєве зростання відповідних інструментів для України, перш за все ракет. Як тільки це почне працювати, Росія буде готова слухати і дотримуватись певних домовленостей", - підсумував Подоляк.

Припинення вогню в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню між Україною та країною-агресором Росією до Великодня (20 квітня).

Президент США Дональд Трамп також говорив, що він довіряє російському диктатору Володимиру Путіну і впевнений, що той не відмовиться від наміру укласти мирну угоду.

Водночас, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО не братиме участь у переговорах щодо припинення війни між Україною та Росією, тому Альянс не має власних "червоних ліній" у цьому питанні.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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