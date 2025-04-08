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Вирішальне слово за Україною: в Раді назвали нову дату початку перемир'я з РФ

Юрій Берендій
8 квітня 2025, 17:14
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В Раді допустили формат певного перемир'я в російсько-українській війні вже у травні, але зазначили, що остаточне рішення має бути за Україною.
ВСУ
В Раді назвали нову дату початку перемир'я з РФ / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 4 окрема танкова бригада

Про що сказав Костенко:

  • Перемир'я на фронті може початись вже у травні
  • Росія формує нові підрозділи для покращення ситуації на фронті

Перемир’я у війні між Росією та Україною може настати вже у травні. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки Роман Костенко в ефірі 5 каналу.

"Чи може бути якесь перемир'я? Багато хто прогнозує, що на травень все-таки домовляться про якесь перемир'я. Я не відкидаю того, що може бути якийсь план перемир'я або його реалізація. Тому що ще раз скажу, що це дуже важливо для наших партнерів зі Сполучених Штатів, через те, що їхній президент прийшов до влади на цих заявах до влади, і йому потрібно якесь зупинення війни, і Путін це розуміє", – заявив Костенко.

відео дня

Дивіться відео заяви Костенка щодо термінів початку перемир'я:

Вирішальне слово за Україною: в Раді назвали нову дату початку перемир'я з РФ
Фото: скріншот

Він зазначив, що РФ формує нові військові підрозділи та намагається покращити своє тактичне положення на фронті. Хоча це не можна назвати повноцінним наступом, активність російських сил не зменшується.

Костенко припускає, що певний формат перемир’я справді можливий, однак рішення про нього залежатиме від української сторони. Водночас він висловив сумнів у тому, що таке перемир’я буде тривалим або стане завершенням війни.

Припинення вогню в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати наразі дотримуються м’якої дипломатичної стратегії у спробах зупинити війну, однак Росія своєю поведінкою шкодить їхній міжнародній репутації. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, після символічної дати — 20 квітня, до якої Росія має погодитися на припинення вогню, події можуть почати розгортатися дуже динамічно.

Водночас агентство Bloomberg повідомляє, що США намагаються досягти домовленості про перемир’я між Росією та Україною до 20 квітня, коли цього року Великдень відзначають і західні, і православні християни.

Видання The Telegraph пише, що у Білому домі вже усвідомлюють, що президент США Дональд Трамп не зможе домогтися припинення бойових дій до Великодня. Водночас адміністрація Трампа дедалі більше невдоволена затягуванням переговорного процесу з боку Кремля й готується посилити тиск як на Москву, так і на Київ для досягнення домовленостей.

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Хто такий Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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