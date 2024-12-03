Чи отримає Україна запрошення до НАТО у грудні: чиновники поділилися прогнозом

Основна увага на зустрічі в Брюсселі сьогодні буде зосереджена на зміцненні військової підтримки України.

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Чи запросять Україну до НАТО / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, прес-служба НАТО

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Міністри закордонних справ 32 країн НАТО зберуться в Брюсселі

Україна, схоже, не отримає запрошення до НАТО цього тижня

Зустріч, в основному, буде фокусуватися на збільшенні підтримки України

У НАТО немає консенсусу щодо того, аби надати Україні запрошення на вступ до Альянсу на прийдешній зустрічі членів блоку, яка відбудеться 3-4 грудня. Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела.

Так, один із високопосадовців заявив, що "був би дуже здивований", якби НАТО так швидко запросило Україну вступити до Альянсу.

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"На досягнення консенсусу підуть тижні й місяці. Я не думаю, що це станеться завтра, я був би дуже здивований.", - підкреслив посадовець.

Інший американський чиновник на умовах анонімності сказав, що зустріч буде зосереджена на розширенні підтримки України, щоб поставити її в найсильнішу можливу позицію для "початку потенційних переговорів" наступного року.

"Найкращий спосіб зробити це — збільшити фінансування, озброєння та мобілізацію", — заявив він.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО - останні новини

Як писав Главред з посиланням на Володимира Зеленсmкого, Київ вважає реальним варіант, коли країна приєднається до НАТО, але під час війни на неї не поширюється дія 5 статті. Однак входження України до блоку можливе лише повністю, а не без окремих територій.

Також Володимир Зеленський повідомляв, що вступ України в НАТО може зупинити гарячу фазу війни. За словами президента України, необхідно припинити вогонь, щоб гарантувати, що Путін не повернеться, аби захопити ще більше української території. Якщо ж НАТО відмовиться накрити парасолькою підконтрольні Києву території, Путін точно повернеться.

Нещодавно видання Politico розкрило, хто гальмує вступ України до НАТО. Позиція деяких країн контрастує з країнами Балтії та Польщею. Вони ставляться до ідеї запрошення України до Альянсу з більшим ентузіазмом.

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