Глава МЗС вперше відреагував на скандальне відео з Трухіним

Денис Монастирський відреагував на відео з Трухіним / Слуга народу

Глава МЗС Денис Монастирський заперечує, що нардеп Олександр Трухін у серпні 2021 року дзвонив йому після ДТП на Бориспільській трасі, щоб уникнути відповідальності за п'яне водіння.

За словами міністра під час брифінг, він негативно ставиться до будь-яких питань "порішати".

"Я вважаю, що будь-яка людина, в тому числі і нардеп, про якого ви говорите, має нести відповідальність за все, що вчинив. Дзвонив він мені з місця події або після? Я можу сказати... я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань "порєшать", тому мені ніхто з цього питання дзвонити не може. І якщо він би мені подзвонив, то був би посланий в той же момент", - заявив Монастирський.

"Що стосується самого відео, я сам був надзвичайно вражений його появою, тому що коли мені доповідали про ДТП в серпні, мені сказали, що за словами свідків, були різні дані, хто був за кермом. Тому слідчий направив клопотання до прокуратури з пропозицією передати справу для дослідження до ДБР", - зазначив Монастирський.

За його словами, ще влітку не всі екіпажі патрульної поліції були обладнані боді-камерами, тому у вересні провели тендер і закупили 16 000 камер.

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"На той час мені сказали, що цих записів немає. Тому зараз триває службове розслідування Національною поліцією, я думаю, що вони прокоментують найближчим часом, яким чином і як це відео могло бути передано", - додав міністр.

ДТП із Трухіним

Аварія за участю нардепа від Слуги народу Олександра Трухіна сталася на Бориспільській трасі півроку тому. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу протаранив Daewoo. Постраждали шестеро людей, у тому числі двоє дітей. Ряд ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi знаходився Трухін, проте згодом видалили цю інформацію.

Нацполіція повідомила, що справа буде розслідуватися Державним бюро розслідувань.

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