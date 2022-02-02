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Одіозний нардеп Трухін заявив про готовність скласти мандат

2 лютого 2022, 21:45

Нардеп зазначив, що йому "щиро шкода, що він опинився в епіцентрі цього скандалу".

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Трухін готовий скласти мандат / 112 Україна

Нардеп Олександр Трухін зі Слуги народу заявив про те, що готовий нести відповідальність за свої вчинки і скласти депутатський мандат в тому випадку, якщо того вимагатимуть ситуація і команда.

"Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців і колег по фракції... я не приховую, що хотів скоріше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата, і передбачав публічний резонанс, до якого призведе аварія незалежно від того, винен я чи ні. Я не втік і не переховувався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже була надана допомога всім учасникам ДТП. Якщо команда і ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести і цю відповідальність", - йдеться в коментарі Трухіна, переданому агентству Інтерфакс-Україна.

Нардеп зазначив, що йому "щиро шкода, що він опинився в епіцентрі цього скандалу".

"Що стосується моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я б не повторив. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані", - підкреслив нардеп.

Він додав, що його поведінці "навряд чи є виправдання".

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"Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції і бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабарі, не брав хабарі, і слава Богу, в результаті аварії всі залишилися живі і здорові", - зазначив Трухін.

Парламентарій повідомив, що протягом останніх п'яти місяців він повною мірою "співпрацював з правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення і надав співробітникам ДБР і Національної поліції всю інформацію".

"І якщо потрібно – готовий пройти це ще раз до завершення розслідування", - підсумував нардеп.

ДТП з Трухіним

Аварія за участю нардепа від Слуги народу Олександра Трухіна сталася на Бориспільській трасі півроку тому. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу протаранив Daewoo. Постраждали шестеро людей, у тому числі двоє дітей. Ряд ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi знаходився Трухін, проте згодом видалили цю інформацію.

Нацполіція повідомила, що справа буде розслідуватися Державним бюро розслідувань.

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