Одіозний нардеп Трухін заявив про готовність скласти мандат

Трухін готовий скласти мандат / 112 Україна

Нардеп Олександр Трухін зі Слуги народу заявив про те, що готовий нести відповідальність за свої вчинки і скласти депутатський мандат в тому випадку, якщо того вимагатимуть ситуація і команда.

"Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців і колег по фракції... я не приховую, що хотів скоріше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата, і передбачав публічний резонанс, до якого призведе аварія незалежно від того, винен я чи ні. Я не втік і не переховувався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже була надана допомога всім учасникам ДТП. Якщо команда і ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести і цю відповідальність", - йдеться в коментарі Трухіна, переданому агентству Інтерфакс-Україна.

Нардеп зазначив, що йому "щиро шкода, що він опинився в епіцентрі цього скандалу".

"Що стосується моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я б не повторив. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані", - підкреслив нардеп.

Він додав, що його поведінці "навряд чи є виправдання".

Реклама

"Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції і бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабарі, не брав хабарі, і слава Богу, в результаті аварії всі залишилися живі і здорові", - зазначив Трухін.

Парламентарій повідомив, що протягом останніх п'яти місяців він повною мірою "співпрацював з правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення і надав співробітникам ДБР і Національної поліції всю інформацію".

"І якщо потрібно – готовий пройти це ще раз до завершення розслідування", - підсумував нардеп.

ДТП з Трухіним

Аварія за участю нардепа від Слуги народу Олександра Трухіна сталася на Бориспільській трасі півроку тому. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу протаранив Daewoo. Постраждали шестеро людей, у тому числі двоє дітей. Ряд ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi знаходився Трухін, проте згодом видалили цю інформацію.

Нацполіція повідомила, що справа буде розслідуватися Державним бюро розслідувань.

Читайте також: