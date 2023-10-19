500 боєголовок: Китай різко наростив ядерну зброю за останній рік - Пентагон

Станом на травень цього року Китай мав у своєму арсеналі понад 500 ядерних боєголовок, повідомили у Пентагоні.

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Китай накопичує ядерну зброю / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

У Пентагоні повідомили, що темпи нарощування Китаєм запасів ядерної зброї перевищують попередні прогнози США. За останній рік, за оцінками американського оборонного відомства, Пекін створив близько ста ядерних боєголовок.

Аналітики Міноборони США вважають, що станом на травень цього року Китай мав у своєму арсеналі понад 500 ядерних боєголовок, що приблизно на 100 більше, ніж торік, йдеться у звіті Пентагону.

Тепер же Пентагон прогнозує, що Китай до 2030 року має намір розмістити понад 1000 ядерних боєголовок, що закріпить його статус третьої ядерної держави світу після Сполучених Штатів і Росії.

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Для цього КНР, імовірно, використовуватиме нові реактори-розмножувачі на швидких нейтронах і переробні потужності для виробництва плутонію - які китайська влада офіційно називає частиною досліджень "мирного атома".

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, станом на січень цього року Росія мала 5889 ядерних боєголовок, а США - 5244.

Нагадуємо, що Росія готується відновити випробування ядерної зброї. Росія прокладає шлях до проведення ядерних випробувань, крок, який різко посилить напруженість із Заходом, вважають західні аналітики безпеки.

Байден планує у листопаді зустрітись із лідером Китаю у США. Метою зустрічі є спроба стабілізувати відносини між країнами. Один із представників Білого дому зазначив, що є "тверда" можливість, що ця зустріч відбудеться.

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