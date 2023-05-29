РФ потрібно демілітаризувати: Подоляк назвав області, які можуть потрапити під цю програму

В офісі президента переконані, що лише демілітаризація російських прикордонних територій може вберегти Україну від раптових атак надалі.

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Територія РФ повинна бути демілітаризованою / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Навіть після визволення всіх українських територій загроза з боку Росії може залишатися. Особливо це стосується прикордонних областей. Таким чином потрібно домогтися введення демілітаризованої зони на території РФ. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Йдеться про Бєлгородську, Брянську, Курську та Ростовську області Росії. На думку Подоляка, демілітаризованою має бути зона 100-120 км вглиб.

"Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей та захисту їх від обстрілів обов'язково буде введення демілітаризованої зони в 100-120 км на території Білгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік", - написав Подоляк.

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Він додав, що подібні дії допомогли б захистити український народ від повторення агресій РФ у майбутньому. Саме демілітаризація російських територій має стати ключовою післявоєнною темою, каже Подоляк.

Він не виключає, що на першому етапі в такій зоні буде знаходитися міжнародний контрольний контингент.

Коли закінчиться війна в Україні

Військовий експерт, офіцер Збройних сил Азербайджану Агіль Рустамзаде вважає, що війна Росії проти України завершиться у перспективі літа-початку осені або до кінця 2023-го року. Все залежатиме від поставок зброї Заходом і скорочення військового арсеналу країни-агресора. Якщо поставки збільшаться на 10-20%, а у РФ вони настільки ж скоротяться, Україна в другій половині року отримає можливість вийти на свої кордони 1991 року.

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко говорив, що війна в Україні може тривати до літа 2023 року. Причому, за його словами, війна закінчиться не перемогою України, а урочистим похороном Путіна.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

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