УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

РФ потрібно демілітаризувати: Подоляк назвав області, які можуть потрапити під цю програму

Ангеліна Підвисоцька
29 травня 2023, 19:51 оновлено 29 травня, 20:09
385
В офісі президента переконані, що лише демілітаризація російських прикордонних територій може вберегти Україну від раптових атак надалі.
Михайло Подоляк, російський танк
Територія РФ повинна бути демілітаризованою / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Навіть після визволення всіх українських територій загроза з боку Росії може залишатися. Особливо це стосується прикордонних областей. Таким чином потрібно домогтися введення демілітаризованої зони на території РФ. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Йдеться про Бєлгородську, Брянську, Курську та Ростовську області Росії. На думку Подоляка, демілітаризованою має бути зона 100-120 км вглиб.

"Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей та захисту їх від обстрілів обов'язково буде введення демілітаризованої зони в 100-120 км на території Білгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік", - написав Подоляк.

відео дня

Він додав, що подібні дії допомогли б захистити український народ від повторення агресій РФ у майбутньому. Саме демілітаризація російських територій має стати ключовою післявоєнною темою, каже Подоляк.

Він не виключає, що на першому етапі в такій зоні буде знаходитися міжнародний контрольний контингент.

Коли закінчиться війна в Україні

Військовий експерт, офіцер Збройних сил Азербайджану Агіль Рустамзаде вважає, що війна Росії проти України завершиться у перспективі літа-початку осені або до кінця 2023-го року. Все залежатиме від поставок зброї Заходом і скорочення військового арсеналу країни-агресора. Якщо поставки збільшаться на 10-20%, а у РФ вони настільки ж скоротяться, Україна в другій половині року отримає можливість вийти на свої кордони 1991 року.

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко говорив, що війна в Україні може тривати до літа 2023 року. Причому, за його словами, війна закінчиться не перемогою України, а урочистим похороном Путіна.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Михайло Подоляк
Реклама

Головне за день

Бахмут усе більше перетворюється на пастку для окупантів - Мусієнко

Бахмут усе більше перетворюється на пастку для окупантів - Мусієнко

21:31 Україна
РФ потрібно демілітаризувати: Подоляк назвав області, які можуть потрапити під цю програму

РФ потрібно демілітаризувати: Подоляк назвав області, які можуть потрапити під цю програму

19:51 Політика
В Україну увірветься похолодання: синоптики розповіли, де чекати + 7

В Україну увірветься похолодання: синоптики розповіли, де чекати + 7

19:50 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

21:52

"Скрізь твоя щоката рожа, берега поплутав?": Кіркоров накинувся на відомого коміка

21:34

Роман Цимбалюк. В ефірі росТБ тема відсторонення Путіна заграла новими фарбамиВідеоблоги

21:31

Бахмут усе більше перетворюється на пастку для окупантів - МусієнкоВідео

21:27

Ротару виступила в Чернігівській області - зал гуркотів від оплесківВідео

20:58

Складна оптична ілюзія: потрібно знайти 8 відмінностей за 15 секунд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:53

"Ви війну підтримуєте?": Арсенал Зінченка шокував привітанням російського футболіста

20:25

У тяжких боях під Бахмутом загинув молодий журналіст Євгеній ОсієвськийВідео

19:51

РФ потрібно демілітаризувати: Подоляк назвав області, які можуть потрапити під цю програму

19:50

В Україну увірветься похолодання: синоптики розповіли, де чекати + 7Відео

Реклама
19:34

Надя Дорофєєва відверто розповіла про операцію з видалення пухлиниВідео

19:31

"Прийняті важливі рішення": Зеленський терміново скликав СтавкуВідео

19:20

Війна не скоро закінчитьсяПогляд

19:13

Важко здогадатися: звідки пішло смачнюще слово "паляниця" - Авраменко дав відповідьВідео

18:58

Як виглядає наймолодша внучка актора-путініста Михайла Боярського

18:45

"Мова не про місяці": Мусієнко розповів, коли саме ЗСУ звільнять БахмутВідео

18:19

РФ готує новий масований удар: експерт розкрив плани окупантів

18:04

Росіяни навмисно атакують цивільні об’єкти в центрі Києва: Маляр розкрила тактику РФВідео

17:55

В Берліні Україна та Азербайджан розкажуть світові про російську агресію

17:38

"Жирна свиня приїжджай, будемо тебе...": Пригожин відкрито погрожує соратниці НавальногоВідео

17:35

"Було темно і складно": "Покемон" "Іглою" збив ракету, яка вночі летіла на КиївВідео

Реклама
17:07

Ціни різко піднімуть з 1 червня: тарифи на світло в Україні зашкалюватимутьВідео

16:54

Зірки легендарного серіалу "Надприродне" підтримали Україну

16:40

Як зберігати гречку, щоб не завелися жучки: секрети досвідчених господинь

16:38

Різко стало погано: відома російська співачка потрапила в лікарню зі страшним діагнозом

16:33

"Жанну я як любив, так і люблю": Алан Бадоєв заступився за колишню дружинуВідео

16:20

Чому 30 травня не можна надягати червоний одяг: прикмети і що не можна робитиВідео

16:17

Як посмажити рибу без бризок і пригорілої олії: дивовижний секретВідео

16:16

"Ви дуже скоро про це пошкодуєте": Буданов пригрозив Росії відповіддю за атаку на КиївВідео

16:00

Чим корисний холодний чай: незвичайні відомості про смачний прохолодний напійВідео

15:59

5 рецептів масок для волосся з яйця: можна забути про сухість, ламкість і випадання

15:48

Путін зібрався у вересні провести "вибори" в українських областях

15:43

ЗРК Patriot збив Іскандери РФ: Ігнат розкрив деталі ракетного удару по Києву

15:38

Обов'язково приготуйте, гості будуть здивовані від 1 інгредієнта: найсмачніший рецепт салатуВідео

15:20

Тепер рідкість: Потап показав романтику з Настею Каменських

14:53

Зловживати не варто: що треба знати про сухий шампунь

14:47

Росія запустила по Україні вдень 11 балістичних ракет: сили ППО збили всіВідео

14:23

Уламки ракет у вогні та діти, що біжать в укриття: подробиці удару РФ по КиєвуВідео

13:42

"Я оцінив його жарт": Токаєв послав Лукашенка разом з "союзною державою"Відео

13:39

"Знищення мирного населення": Росія змінила тактику ракетних ударів - КМВАВідео

13:20

Блокування пенсійного рахунку за борги по комуналці: як не залишитися без пенсіїВідео

Реклама
13:07

Весільні прикмети про туфлі нареченої: як обирати, чого уникати і кому носити

12:56

Головоломка на знання англійської: потрібно знайти зашифроване слово за 9 секунд

12:38

Росіяни вдарили по військовому об'єкту Хмельниччини: знищили 5 літальних апаратівВідео

12:35

Окупанти били по Києву балістичними ракетами "Іскандер" - Ігнат

12:22

Масштабна тривога в Україні: вибухи прогриміли на Чернігівщині та Сумщині

12:22

Для одних насолода, для інших - отрута: чим корисний і шкідливий квасВідео

11:38

Російські окупанти на Львівщині "денацифікували" трактор і хлів ракетою

11:33

Гороскоп на завтра 30 травня 2023: Тельцям - підстава на роботі, Ракам - шантажВідео

11:22

Коли можна зрізати зелену цибулю: прості поради для дачників

11:19

У Києві пролунала серія потужних вибухів: перші подробиці

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти