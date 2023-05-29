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Росія скоро повністю втратить Бахмут - The Wall Street Journal

Ангеліна Підвисоцька
29 травня 2023, 22:41 оновлено 29 травня, 22:44
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Російські окупанти зайшли у глухий кут в Бахмуті. Українські військові намагаються оточити ворога.
Бахмут, ВСУ
Російські окупанти скоро втратять Бахмут / Колаж: Главред, фото: 10 ОГШБр Едельвейс, 93-а ОМБр Холодний Яр

Українські військові перехопили оперативну ініціативу у Бахмуті Донецької області. Російські окупанти вже зайшли у глухий кут і скоро можуть втратити контроль над містом. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Окупанти, які намагалися захопити останні квартали Бахмута, не змогли втримати свої позиції і українські військові просунулись вперед. Це створює серйозні проблеми для Росії.

"Наша мета полягає в тому, щоб тактично оточити Бахмут", - сказав командир взводу 3-ї штурмової бригади України, яка веде контратаку на південь від міста.

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Бої за Бахмут призвели до тотального виснаження окупантів. Тепер у росіян нема шансів просунутись уперед.

Проблеми додались і тоді, коли російські добровольці зайшли на територію Росії, де не було російських окупантів. Тепер Москва намагається перекинути війська з фронту, щоб захистити свої кордони.

Ситуація навколо Бахмута

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Водночас президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Своєю чергою гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", - повідомив він.

Як зазначив президент США Джо Байден, російські окупанти багато місяців намагалися захопити Бахмут Донецької області, але українські військові майстерно відбивали атаки ворога і утримували свої позиції. У цих запеклих боях ЗСУ "перемололи" майже 100 тисяч окупантів.

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