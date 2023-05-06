Не ракетний обстріл: окупанти можуть готувати серйозні провокації 9 травня - ГУР

Російські окупанти планують переодягнутися у форму ЗСУ та влаштувати провокації на своїй території.

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Окупанти можуть влаштувати провокації 9 травня / Колаж: Головред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Країна-агресорка РФ може готувати провокації на 9 травня. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Окупанти можуть переодягнутися у форму українських військових та влаштувати провокації у Брянські та Курській областях. Ворожі солдати можуть напасти на своє ж мирне населення.

"Починаючи з 2014 року окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що будемо стикатися зараз і з цим. В даній ситуації такі провокації можуть бути спрямовані від російських спецслужб проти російського цивільного населення, приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", - сказав Юсов.

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Він також не виключає, що подібні провокаційні акції окупанти можуть влаштувати і на території Білорусі, щоб втягнути її у війну проти України.

Що може відбутися 9 травня

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що 9 травня РФ може обстріляти Україну ракетами. За час "затишшя" ворог міг накопичити ракети. Вони мають можливість завдати масованого ракетного удару.

Крім того, за даними заступника міністра оборони України Ганни Маляр, РФ стягує "вагнерівців" під Бахмут. Пригожин планує взяти місто до 9 травня, попри свої заяви про "виведення" бойовиків із міста. Ці "вагнерівці" замінять штурмові загони російських десантників.

Однак, 9 травня сам російський диктатор Володимир Путін може стати легітимною ціллю на військовому параді в Москві. Він разом із ворожою технікою будуть військовими об'єктами, каже полковник запасу Роман Світан.

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