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Вето Туреччини Альянс подолає: Фінляндія та Швеція на тлі загрози РФ вступлять до НАТО - Столтенберг

15 травня 2022, 17:57

Туреччина залишається важливим союзником з НАТО, консенсус обов'язково буде досягнуто, сказав Єнс Столтенберг.

Столтенберг
Питання вступу Швеції та Фінляндії до НАТО може бути вирішене в швидкому порядку - Столтенберг / Фото Reuters

Країни Північноатлантичного альянсу зможуть знайти взаєморозуміння з Туреччиною щодо вступу Швеції та Фінляндії до колективного блоку безпеки Заходу. Побоювання Анкари не повинні призвести до уповільнення процесу приєднання держав до організації. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

На пресконференції за підсумками саміту міністрів закордонних справ країн Альянсу він сказав про те, що Туреччина відіграє важливу роль у процесах, які відбуваються всередині НАТО. Будуть проведені перемовини, після чого блок ухвалить позитивне рішення про євроатлантичну інтеграцію Фінляндії та Швеції.

"Туреччина - важливий союзник. Туреччина висловлювала деяку стурбованість. А коли є занепокоєння і питання, ми в НАТО сідаємо за стіл перемовин. І я впевнений, що ми прийдемо до взаєморозуміння і згоди з приводу того, що робити далі з питання про членство в Альянсі", - зазначив Столтенберг.

Крім того, він сподівається, що побоювання Анкари щодо інтеграції Швеції та Фінляндії до НАТО не призведуть до серйозної затримки процесу розгляду вступу цих країн до блоку безпеки.

"Сподіваюся, все відбудеться швидко і легко", - сказав Йенс Столтенберг і підкреслив, що всі держави-учасниці альянсу, як і раніше, дотримуються політики "відкритих дверей".

Позиція Туреччини щодо Фінляндії та Швеції в НАТО

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара не підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, оскільки вважає ці країни "схожими на гостьові будинки для терористичних організацій". За його словами, у фінській і шведській державах ведуть свою діяльність представники Робочої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією.читайте такожРосія - пряма загроза для НАТО: Альянс в червні ухвалить жорстку стратегію щодо Москви - Bloomberg

У Гельсінкі у відповідь на слова Ердогана сказали, що більшість розбіжностей можна врегулювати. У Стокгольмі підкреслили відсутність будь-яких протиріч з питання інтеграції Швеції до НАТО під час дискусії з турецьким МЗС.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу пізніше зазначив, що Анкара готова до діалогу щодо усунення перешкод для вступу Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

"Було запропоновано спільно працювати над усуненням побоювань турецької сторони", - підкреслив турецький глава МЗС.

Фінляндія та Швеція вступають до НАТО

Фінляндія у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Росії проти України вирішила відмовитися від нейтралітету і 15 травня ухвалила рішення про вступ до Північноатлантичного альянсу. Доповідь затверджено фінським главою держави Саулі Нііністе. Президент назвав цю дату "історичним днем", оскільки для країни відкривається "нова ера".

За даними видання Svenska Dagbladet, у вівторок, 17 травня, уряд Швеції збирається офіційно подати заявку на інтеграцію до НАТО. Лист із заявкою вже у вівторок мають намір передати або особисто генеральному секретарю організації Єнсу Столтенбергу, або його представникам.

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