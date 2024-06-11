Ще одна країна НАТО передає Україні ППО: шанси балістики РФ тануть на очах

До України готуються направити додатковий пакет військової підтримки. Він включатиме сучасні системи ППО, які здатні перехоплювати балістичні ракети РФ.

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Україна отримає систему протиповітряної оборони, що ефективно "полюватиме" на ворожу балістику / Колаж: Главред, фото: flickr, Estonian Presidency

Італія посилює підтримку України і оголосила про пакет у 140 мільйонів євро, що посилить українську інфраструктуру. Країна-член НАТО одразу додала, що найбільше уваги приділить зміцненню української ППО. Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.



Під час конференції з відновлення України у Берліні, що транслювало Міністерство економіки України, стало відомо, що мова йде і про передачу українським військовим додаткової батареї зенітного ракетного комплексу SAMP/T. Цей засіб здатен ефективно боротися з балістичними ракетами, які часто випускає по мирних містах країна-агресор Росія.

"Першочергова стратегія для відновлення, для реконструкції – це захист української інфраструктури, українських будівель за допомогою системи протиповітряної оборони. І тому я хочу повідомити вам, що Італія готова відправити новий військовий пакет із SAMP/T для протиповітряної оборони України", – сказав Таяні.

Деталей і часових меж направлення Україні ППО він не назвав, однак зазначив, що система буде передана українським військовим в межах наступного траншу, який вже готується.

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Щодо пакету для підтримки української інфраструктури - він містить екстрене фінансування для відновлення критично важливої ​​інфраструктури, залізниць, охорони здоров'я, підтримку агропродовольчого та гуманітарного сектору. Окрім цього включає фінансування процесу розмінування територій і окремо 45 мільйонів євро на підтримку відновлення Одеси.

Хто такий Антоніо Таяні? Антоніо Таяні - італійський політичний діяч, голова Європарламенту, єврокомісар з питань промисловості та підприємництва, також один з п'ятьох заступників Голови Європейської Комісії Баррозу. Міністр закордонних справ Італії з 22 жовтня 2022 року в уряді Джорджі Мелоні, пише Вікіпедія.

Передача Україні західної техніки та озброєння

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена зняла заборону на постачання зброї 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

Україна скоро може отримати додаткові системи ППО. Уже є домовленості з партнерами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Раніше стало відомо, що Україна станом на зараз має два рішення від західних партнерів щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Однак варто очікувати ще кілька рішень.

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