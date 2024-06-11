Білий дім зняв заборону на передачу американської зброї "Азову" – WP

Відтепер бригада Нацгвардії "Азов" матиме доступ до військової допомоги від США.

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У США зняли заборону на передачу озброєнь Азову / Колаж: Главред, Фото: WhiteHouse.gov, Facebook/azov.media

Адміністрація президента США Джо Байдена зняла заборону на постачання зброї 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

Про це йдеться в матеріалі видання The Washington Post із посиланням на Державний департамент США.

"Після ретельного вивчення 12-та бригада спеціального призначення "Азов" пройшла перевірку Ліхі, проведену Державним департаментом США", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що закон, який отримав назву на честь сенатора Патріка Ліхі, забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, які здійснювали серйозні порушення прав людини. Державний департамент не знайшов "жодних доказів" таких порушень, йдеться в заяві.

При цьому представник Держдепартаменту відмовився повідомити, коли було знято заборону і чи надійшла вже американська зброя в "Азов". Відтепер бригада Нацгвардії "Азов" матиме доступ до такої ж військової допомоги від США, як і будь-який інший підрозділ українських захисників.

Бригада НГУ "Азов" 12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов". "Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО. Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку. Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

Що відомо про заборону допомоги "Азову"

Як відомо, 2015 року, після дезінформаційної кампанії, Палата представників США з ініціативи конгресмена від Демократичної партії Джона Коньєрса, який називав "Азов" "неонацистським", ухвалила поправки, які забороняли надавати військову допомогу українському добровольчому батальйону.

Раніше повідомлялося про те, що військовим "Азова" не дають зброю від США і забороняють тренуватися з НАТО. "Азов" було виключено з переліку одержувачів пакета військової допомоги США через підозри в неонацистських зв'язках. Водночас військові цього підрозділу не можуть брати участь у навчаннях з НАТО в Європі.

Нагадаємо, раніше командир Азова назвав помилку України і пояснив, як відбитися від окупантів. Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що важлива не кількість зброї і техніки, а те, як вона використовується.

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