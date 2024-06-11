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Україна отримає нові системи ППО, зокрема "Patriot": Шольц назвав терміни

Юрій Берендій
11 червня 2024, 12:37
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Шольц зазначив, що станом на зараз Україна особливо потребує боєприпасів та ще більше систем ППО для захисту від російських ракетно-бомбових атак.
Україна отримає нові системи ППО, зокрема 'Patriot': Шольц назвав терміни
Шольц анонсував поставку до України нових сучасних систем ППО / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Вікіпедія

Україна отримає від Німеччини нові системи ППО, зокрема один комплект "Patriot" вже в найближчі "тижні та місяці". Крім цього, ФРН передасть Україні ракети та боєприпаси. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц на відкритті Конференції з відновлення України в Берліні.

Канцлер наголосив, що сильна та незалежна Україна спроможна подолати російський імперіалізм і оголосив про плани і терміни постачання озброєння.

"Найзагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси", – сказав Шольц.

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Він також звернувся до країн-учасників конференції із закликом підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української протиповітряної оборони "всіма доступними засобами".

"Найкраща відбудова – та, яку не потрібно проводити", – сказав він.

Шольц зауважив, що для відновлення та відбудови України потрібно не менше як $500 млрд. Він вбачає, що угоди про безпеку, які Німеччина та понад десять інших країн уклали з Україною, є гарантіями для бізнесу.

На саміті G7, який незабаром відбудеться в Італії, він планує підтримати "далекосяжні та довгострокові гарантії для України".

Канцлер підкреслив, що без приватного капіталу не обійтися у відновленні. Він вказав на те, що вже сотні німецьких компаній діють в Україні.

Україна отримає нові системи ППО, зокрема 'Patriot': Шольц назвав терміни
Що відомо про ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Передача Україні систем ППО - що відомо про ЗРК "Patriot"

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, уряд Німеччини розглядає можливість надіслати до України ще одну зенітно-ракетну батарею Patriot для посилення української протиповітряної оборони.

Наразі Україна має два рішення від західних партнерів щодо постачання засобів протиповітряної оборони, однак очікується ще кілька рішень, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна незабаром може отримати додаткові системи ППО, оскільки вже досягнуті домовленості з партнерами.

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війна в Україні ЗРК Patriot
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