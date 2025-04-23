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Дипломати розкривають деталі плану США: що саме не влаштовує Брюссель

Руслан Іваненко
23 квітня 2025, 12:23оновлено 23 квітня, 13:09
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Що не так із новими мирними ініціативами щодо України.
Трамп, евросоюз
ЄС не погоджується на зняття санкцій з Росії / Колаж: Главред, фото: pixabay, ОПУ

Читайте в матеріалі:

  • Яку пропозицію США назвали неприйнятною
  • Чому Європа проти зняття санкцій
  • Що ще не влаштовує Москву у плані Вашингтона

Європейські країни виступають категорично проти деяких пунктів мирного плану, запропонованого Сполученими Штатами для врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними агентства, однією з найбільш суперечливих пропозицій є визнання незаконної анексії Криму Росією — позиція, яка неприйнятна як для Європи, так і для України.

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"Це крок, який є неможливим для Європи та України", — зазначають джерела.

Ще однією неприйнятною умовою для ЄС є можливе зняття санкцій з Росії до завершення переговорного процесу.

"Європа рішуче проти цього", — наголошують європейські дипломати.

Минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що запропонована у Парижі система, розроблена спільно з радником Віткоффом, отримала "обнадійливий прийом". Однак, як з’ясувалося, серед пропозицій США було і визнання анексії Криму, що стало "неприйнятним стартовим пунктом" для європейської сторони.

Окрім питання Криму, залишаються інші ключові розбіжності — зокрема, вимога Росії про скасування санкцій ЄС ще до завершення переговорів, проти чого Брюссель також "рішуче виступає".

Деякі американські ідеї, в свою чергу, можуть не влаштувати Москву. За словами двох дипломатів, Вашингтон не підтримує російську вимогу щодо демілітаризації України та не заперечує проти присутності європейських сил як частини майбутніх гарантій безпеки для Києва.

Дипломати розкривають деталі плану США: що саме не влаштовує Брюссель
План перемоги / Інфографіка: Главред

Також повідомляється, що Рубіо скасував заплановану поїздку до Лондона, а зустріч, у якій мали взяти участь глави МЗС Великої Британії, України, Франції та Німеччини, була відкладена.

Переговори в Лондоні - що відомо

Як повідомляв Главред, у середу, 23 квітня, у Лондоні США проведуть переговори з українськими та європейськими офіційними особами щодо завершення російсько-української війни. Ця зустріч стане продовженням зустрічі в Парижі 17 квітня.

Також відомо, що США офіційно хочуть визнати анексований Крим російським і "заморозити" лінію фронту в рамках мирної угоди. Це може статися у Лондоні.

Раніше Трамп погрожував вийти з мирних переговорів щодо України, якщо одна зі сторін будуть ускладнювати досягнення миру.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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