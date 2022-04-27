Колишній друг Путіна розповів, хто повинен був стати наступником диктатора РФ замість Медведєва

Матвієнко могла стати наступницею Путіна / Фото duma.gov.ru

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, яка підтримує війну Росії проти України, могла стати наступницею російського диктатора Володимира Путіна.

Про це бізнесмен, колишній член Ради Федерації РФ, колишній друг Путіна Сергій Пугачов розповів в інтерв'ю виданню Гордон.

"Валю я знаю дуже добре. Валентина свого часу була наступницею Путіна... Вона була найвірогіднішим наступником ще до [появи кандидатур Дмитра] Медведєва і Сергія Іванова. Вона була тоді губернатором Санкт-Петербурга. Путін дійсно її запросив, поговорив, запропонував стати наступником, а потім, коли він їй скаже – через чотири роки або чотири місяці, – вона [повинна піти]", – розповів Пугачов.

Він назвав Матвієнко "своєрідною людиною", яка не була замішана в корупційних скандалах.

"Валентина, при всіх її зрадах та іншому, на відміну від всієї цієї команди Путіна, - людина рішуча. Жодних корупційних [заяв] я ніколи особисто не чув від неї. Я впевнений, що путінська команда її забанила як наступника (...) вона просто їх не влаштовувала, тому що вона не дуже поступлива людина", - сказав Пугачов

У 2018 році Матвієнко так і не стала наступницею Путіна. Замість неї був обраний перший заступник голови уряду РФ Дмитро Медведєв. Він був президентом п'ять років, з 2008-го по 2012-й, а потім став прем'єр-міністром РФ, а посаду глави держави знову обійняв Путін.

Валентина Матвієнко - що про неї відомо

Валентина Матвієнко - уродженка України. Народилася в місті Шепетівка Хмельницької області. Дитинство і юність вона провела в Черкасах.

Закінчила в Україні школу та училище, а потім переїхала в Росію. У Санкт-Петербурзі отримала медичну освіту - закінчила Ленінградський хіміко-фармацевтичний інститут і нібито планувала стати вченою, але потім пішла в політику.

Наприкінці 80-х років стала народним депутатом СРСР, потім - послом на Мальті. Згодом займала безліч високопоставлених посад, була заступником голови російського уряду, губернатором Санкт-Петербурга, сенатором.

З 2011 року очолює Раду Федерації – верхню палату російського парламенту.

Матвієнко неодноразово робила антиукраїнські заяви.

У грудні 2021 року, тобто за два місяці до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Матвієнко сказала, що "ніяких планів нападати на Україну у Росії не було і немає". Інформацію про це вона назвала "русофобською атакою на Росію".

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