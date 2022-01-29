"Це недобра справа": Резніков висловився щодо відмови Німеччини надати зброю

Резніков висловив сподівання, що Німеччина передумає щодо поставок зброї Україні.
Відмова влади Німеччини надати Україні зброю навряд чи буде хорошою для майбутнього Європейського Союзу, заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю виданню Le Figaro.
За його словами, це не те європейське лідерство, яке очікується від Великої західної країни.
"Я не дуже розумію справжні причини цього (відмови Німеччини надати зброю Україні: - ред.), адже нова коаліція не повинна бути набагато менш пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним, на відміну від попереднього уряду. Чи це просто політичний прагматизм? Я не впевнений, що це хороша справа для майбутнього Європейського Союзу", - сказав міністр.
При цьому Резніков висловив сподівання, що Німеччина передумає щодо поставок зброї Україні.
"Але я сподіваюся, що німці змінять свою позицію. Адже ми просимо зброю, щоб захистити нашу країну", - додав він.
Зазначимо, американське видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи як Німеччини, так і Естонії повідомило, що Берлін відмовляється надати Естонії дозвіл на передачу озброєння Україні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування у зв'язку з відмовою уряду Німеччини постачати Україну зброєю, заявивши, що "українці пам'ятатимуть це десятиліттями".
Тим часом до Сенату Сполучених Штатів внесено законопроект про постачання Україні озброєнь по ленд-лізу. З ініціативою виступила група сенаторів з Демократичної і Республіканської партій.
Автори документа стверджують, що це дозволить Україні отримати військову техніку "для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення".
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