"Це недобра справа": Резніков висловився щодо відмови Німеччини надати зброю

Резніков висловився про відмову Німеччини надавати зброю / УНІАН

Відмова влади Німеччини надати Україні зброю навряд чи буде хорошою для майбутнього Європейського Союзу, заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю виданню Le Figaro.

За його словами, це не те європейське лідерство, яке очікується від Великої західної країни.

"Я не дуже розумію справжні причини цього (відмови Німеччини надати зброю Україні: - ред.), адже нова коаліція не повинна бути набагато менш пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним, на відміну від попереднього уряду. Чи це просто політичний прагматизм? Я не впевнений, що це хороша справа для майбутнього Європейського Союзу", - сказав міністр.

При цьому Резніков висловив сподівання, що Німеччина передумає щодо поставок зброї Україні.

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"Але я сподіваюся, що німці змінять свою позицію. Адже ми просимо зброю, щоб захистити нашу країну", - додав він.

Зазначимо, американське видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи як Німеччини, так і Естонії повідомило, що Берлін відмовляється надати Естонії дозвіл на передачу озброєння Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування у зв'язку з відмовою уряду Німеччини постачати Україну зброєю, заявивши, що "українці пам'ятатимуть це десятиліттями".

Тим часом до Сенату Сполучених Штатів внесено законопроект про постачання Україні озброєнь по ленд-лізу. З ініціативою виступила група сенаторів з Демократичної і Республіканської партій.

Автори документа стверджують, що це дозволить Україні отримати військову техніку "для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення".

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