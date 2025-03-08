Чотири фігури за спиною Трампа: експерт розкрив, хто визначає зовнішній курс США

За часів Рейгана або Буша військові компанії мали потужне лобі і визначали зовнішню політику США, але тепер все змінилося, вважає Віталій Кулик.

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За спиною Трампа - впливові технобарони, які визначають зовнішню політику США, але не ВПК - Кулик / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Вікіпедія

Коротко:

ВПК більше не визначає зовнішню політику США

За спиною Трампа стоять бізнесмени

Трамп грає з небезпечною стратегією

Військово-промисловий комплекс більше не відіграє ключової ролі в США і не має вирішального впливу на зовнішню політику держави. Зовнішньополітичний курс сьогодні визначають такі бізнесмени, як Ілон Маск, Пітер Тіль, Марк Цукерберг і Джозеф Безос. Про це заявив політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, як відреагує американський ВПК на припинення військової допомоги Україні.

За словами експерта, військово-промисловий комплекс тепер не настільки впливовий, щоб визначати зовнішню політику США.

"Я б не перебільшував вплив лобі військово-промислового комплексу США на Трампа. На жаль, ситуація змінилася порівняно з тим, які мали розклади лобістів за Рейгана чи Буша. Тоді військові компанії США мали настільки потужне лобі, що їхня думка фактично визначала зовнішньополітичний курс США", - вважає Кулик.

Дивіться відео, в якому Кулик розповів, хто тепер визначає зовнішню політику Штатів:

Хто стоїть за зовнішньополітичним курсом США

Тепер при владі в Штатах "технобарони".

"Сьогодні технобарони визначають зовнішньополітичний курс Сполучених Штатів. Маск, Безос, Цукерберг, Тіль - ось хто визначає напрямок зовнішньої політики, технобарони, а не військово-промисловий комплекс. Тому інтересами військово-промислового комплексу можуть іноді знехтувати. І в США лунають дуже небезпечні речі, наприклад, про скорочення Штатами витрат на оборону - це прямий натяк на те, що з інтересами ВПК команда Трампа зважати не буде.

А ці "імператори без кордонів", ці технобарони виходять на перший план. Вони зараз є опорою трампістського режиму, а не військово-промислові компанії. Тому я б не перебільшував їхню вагу", - пояснив Кулик.

У Трампа небезпечні для оборони США плани

Також він додав, що Трамп виношує небезпечні плани, пов'язані з ослабленням стратегічної оборони США. І військово-промисловий комплекс у його політиці не настільки важливий.

"До того ж ніхто нікому нічого не буде відшкодовувати. Трамп скаже, що це ціна за мир - мовляв, ми скорочуємо видатки та ініціюємо більшу ядерну розрядку з Росією і Китаєм, ми ініціюємо зниження військової присутності на Європейському континенті безпосередньо збройним силами. Всі ці речі вкрай небезпечні з точки зору стратегічної гри, але те, на що Трамп цілком може піти.

Це рішення великими мазками. Так, звісно, є запущені механізми, і Європа продовжуватиме мілітаризуватися. А Трамп може в це грати: скорочувати витрати, зменшувати оборонне замовлення, щоб вкластися в якусь іншу сферу. Наприклад, вони вдвох із Маском хочуть полетіти на Марс або будують стіну, або реалізують ще якийсь інфраструктурний проєкт.

Тобто ВПК для Трампа не є супер-вагомим і впливовим фактором, як це було раніше. Зараз ситуація виглядає інакше", - підкреслив Віталій Кулик.

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Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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