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Чотири фігури за спиною Трампа: експерт розкрив, хто визначає зовнішній курс США

Андрій Ганчук
8 березня 2025, 21:59
376
За часів Рейгана або Буша військові компанії мали потужне лобі і визначали зовнішню політику США, але тепер все змінилося, вважає Віталій Кулик.
Трамп, ВПК США
За спиною Трампа - впливові технобарони, які визначають зовнішню політику США, але не ВПК - Кулик / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Вікіпедія

Коротко:

  • ВПК більше не визначає зовнішню політику США
  • За спиною Трампа стоять бізнесмени
  • Трамп грає з небезпечною стратегією

Військово-промисловий комплекс більше не відіграє ключової ролі в США і не має вирішального впливу на зовнішню політику держави. Зовнішньополітичний курс сьогодні визначають такі бізнесмени, як Ілон Маск, Пітер Тіль, Марк Цукерберг і Джозеф Безос. Про це заявив політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, як відреагує американський ВПК на припинення військової допомоги Україні.

За словами експерта, військово-промисловий комплекс тепер не настільки впливовий, щоб визначати зовнішню політику США.

"Я б не перебільшував вплив лобі військово-промислового комплексу США на Трампа. На жаль, ситуація змінилася порівняно з тим, які мали розклади лобістів за Рейгана чи Буша. Тоді військові компанії США мали настільки потужне лобі, що їхня думка фактично визначала зовнішньополітичний курс США", - вважає Кулик.

Дивіться відео, в якому Кулик розповів, хто тепер визначає зовнішню політику Штатів:

Хто стоїть за зовнішньополітичним курсом США

Тепер при владі в Штатах "технобарони".

"Сьогодні технобарони визначають зовнішньополітичний курс Сполучених Штатів. Маск, Безос, Цукерберг, Тіль - ось хто визначає напрямок зовнішньої політики, технобарони, а не військово-промисловий комплекс. Тому інтересами військово-промислового комплексу можуть іноді знехтувати. І в США лунають дуже небезпечні речі, наприклад, про скорочення Штатами витрат на оборону - це прямий натяк на те, що з інтересами ВПК команда Трампа зважати не буде.

А ці "імператори без кордонів", ці технобарони виходять на перший план. Вони зараз є опорою трампістського режиму, а не військово-промислові компанії. Тому я б не перебільшував їхню вагу", - пояснив Кулик.

У Трампа небезпечні для оборони США плани

Також він додав, що Трамп виношує небезпечні плани, пов'язані з ослабленням стратегічної оборони США. І військово-промисловий комплекс у його політиці не настільки важливий.

"До того ж ніхто нікому нічого не буде відшкодовувати. Трамп скаже, що це ціна за мир - мовляв, ми скорочуємо видатки та ініціюємо більшу ядерну розрядку з Росією і Китаєм, ми ініціюємо зниження військової присутності на Європейському континенті безпосередньо збройним силами. Всі ці речі вкрай небезпечні з точки зору стратегічної гри, але те, на що Трамп цілком може піти.

Це рішення великими мазками. Так, звісно, є запущені механізми, і Європа продовжуватиме мілітаризуватися. А Трамп може в це грати: скорочувати витрати, зменшувати оборонне замовлення, щоб вкластися в якусь іншу сферу. Наприклад, вони вдвох із Маском хочуть полетіти на Марс або будують стіну, або реалізують ще якийсь інфраструктурний проєкт.

Тобто ВПК для Трампа не є супер-вагомим і впливовим фактором, як це було раніше. Зараз ситуація виглядає інакше", - підкреслив Віталій Кулик.

Трамп поставив на паузу військову допомогу Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, американські журналісти The New York Times раніше написали, що Трамп не відновив військову допомогу Україні після того, як отримав послання від Зеленського про готовність Києва до мирних перемовин з агресором РФ.

США поставили військову допомогу Україні на паузу для перегляду фінансування підтримки, сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, про постійне скасування підтримки поки що не йдеться.

Росія використовує паузу у військовій підтримці Україні від США, щоб наростити ракетні та дронові удари, а також виснажити українську ППО, зазначили аналітики Інституту вивчення війни. Зменшення американської допомоги може негативно вплинути на обороноздатність української держави.

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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