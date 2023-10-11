64% українців проти виборів під час війни: результати опитування

До ідеї проведення виборів, поки йде війна, позитивно ставляться 15% опитаних соціологами українців, негативно – 64%. Ще 21% опитаних не визначилися.

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Більшість респондентів не підтримала ідею виборів під час війни / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

До ідеї проведенія виборів в Україні прямо в ході україно-російської війни позитивно ставляться всього лише 15,1% опитаних українців, а негативно - 63,8%. Ще 21,1% респондентів не визначилися. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провели соціологи Центру Разумкова.

Негативне ставлення до проведення виборів під час війни респонденти найчастіше обґрунтовували тим, що в країні немає грошей на вибори (такою була відповідь 36% респондентів); тим, що законодавство не дозволяє проведення виборів під час воєнного стану (32%); тим, що буде проблематично забезпечити безпеку учасникам голосування (31%) та іншими причинами.

Респонденти, які підтримали проведення виборів під час війни, аргументують свою думку тим, що це потрібно для підтримки демократії в країні (6%), необхідністю змінити владу (5%) ‒ або, принаймні, оновити її (5%) та іншими причинами.

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Вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не проти проведення виборів у 2024 році, але вказав на ряд проблем в їх організації, зокрема на окупованих територіях, на фронті і за кордоном.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що вибори під час війни в Україні неможливо провести.

"Я можу сказати: як тільки агітатори зайдуть в окопи - ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди поки знаходяться в окопах. А завдання держави досить просте - забезпечити голосування кожного і кожної", – зазначив він.

Водночас, дружина президента Олена Зеленська заявила, що не знає, чи буде її чоловік, Володимир Зеленський, балотуватися на другий термін на майбутніх виборах.

Сам же Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, заявив, що українське суспільство не готове витрачати гроші на проведення виборів в той час, коли йде повномасштабна війна.

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