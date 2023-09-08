Зеленський не проти проведення виборів у 2024 році

На думку президента, потрібно забезпечити можливість проголосувати українським військовим.

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Зеленський не проти виборів у 2024 році / Колаж: Главред, фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не проти проведення виборів у 2024 році, але вказав на низку проблем у їх організації, зокрема на окупованих територіях, на фронті та за кордоном.

Таку заяву український президент зробив на відкритті щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії 8 вересня в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

Зеленський насамперед звернув увагу на те, що багато українців після 24 лютого 2022 року опинилися на окупованих територіях. Та наголосив, що українці на окупованих територіях дуже важливі.

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Окрім того, на думку президента, потрібно забезпечити можливість проголосувати українським військовим, оскільки ті, хто "в окопах, які перебувають на першій лінії: вони відстоюють права людей, а самі не матимуть права голосувати".

У цьому контексті Володимир Зеленський згадав про роботу міжнародних спостерігачів на виборах.

"Ми хочемо, щоб були вибори демократичні, спостерігачі мають бути, а як вони будуть в окопах?", - поставив запитання Зеленський.

І нарешті проблеми можуть виникнути під час голосування українців, які після початку повномасштабного вторгнення вимушено виїхали за кордон.

"Там (за кордоном) мільйони людей. Як вони голосуватимуть? Інфраструктури в нас немає. Тобто, ми маємо задіяти відповідну інфраструктуру інших держав", - зазначив він.

Нагадаємо, що Зеленський скликав РНБО та доручив перевірити рішення ВЛК від 24 лютого 2022 року. Президент наголосив, що за результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон від початку повномасштабної агресії.

Зеленський анонсував важливий тиждень для України. Зеленський розповів, що він провів важливу зустріч з представниками компанії BAE Systems. За його словами, наші воїни дуже добре знають цю зброю.

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