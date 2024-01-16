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5 країн починають вставляти палиці в колеса: вони незадоволені експортом українського зерна

Ангеліна Підвисоцька
16 січня 2024, 00:15
Країни ЄС хочуть домогтися повернення мита і квот на українське зерно.
зерно, Україна, Польща
5 країн виступають проти експорту українського зерна / Колаж: Главред, фото: УНІАН

П'ять країн скаржаться Єврокомісії на те, що вони нібито не можуть нормально торгувати на ринку зерном через експорт дешевшого українського зерна. Вони хочуть примусити застосувати заходи щодо України. Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про Болгарію, Румунію, Польщу, Угорщину та Словаччину. Саме ці країни направили лист з вимогами до Єврокомісії. Країни хочуть, щоб виконавчий орган блоку розглянув у звіті, чи відповідають українські правила виробництва стандартам ЄС. У тексті йдеться, що нові рішення нібито захистять ринки країн-членів, які межують з Україною, і це допоможе їм використовувати весь свій експортний потенціал.

Країни хочуть, щоб Єврокомісія повернула квоти і мита на українське зерно.

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Блокада кордону поляками

Нагадаємо, 23 грудня вдалося розблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" на кордоні України та Польщі. Після переговорів нового уряду Польщі з протестувальниками, блокаду вирішили припинити.

Проте лідер протесту повідомив про продовження з 4 січня блокади прикордонного пункту "Медика-Шегині". Фермери вимагали письмові гарантії дотацій на кукурудзу та збереження сільгосподарського податку.

Як повідомляв Главред, Україна намагається вирішити ситуацію зі страйком польських перевізників та блокадою кордону з Польщею. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що країна проведе переговори на всіх рівнях з новим урядом Польщі.

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Еврокомиссия зерно Польща
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