Поляки розблокували один з пунктів пропуску для вантажівок: ДПСУ підтвердила

Триває робота щодо забезпечення пропуску максимальної кількості вантажівок.

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Блокада кордону з боку Польщі триває з початку листопада / Колаж: Главред. Фото: Суспільне Львів, RMF FM

Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", рух вантажівок відновлено, повідомляє прес-служба ДПСУ у Telegram.

За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині".

"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні ДПСУ. відео дня

Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

Блокада кордону

Напередодні Главред з посиланням на польську владу повідомляв про призупинку блокади пункту пропуску у Шегині. Це відбулося після перемовин між представниками уряду та польськими перевізниками.

Водночас на різдвяні свята польські далекобійники обіцяють встановити жорсткіші обмеження щодо перетину кордону у Дорогуську. Стверджувалося, що "лише одна комерційна вантажівка матиме можливість перетнути кордон кожні три години", що є значним збільшенням обмежень порівняно з поточним графіком, де три вантажівки пропускаються щогодини.

Блокада польсько-українського кордону одразу на низці пунктів пропуску триває з початку листопада. Тоді місцеві перевізники перекривали рух вантажівок з вимогою відібрати в України "транспортний безвіз".

Після обрання прем'єром Дональда Туска його уряд пообіцяв розв'язати ситуацію з блокадою якнайшвидше.

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