Поляки розблокували один з пунктів пропуску для вантажівок: ДПСУ підтвердила

Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", рух вантажівок відновлено, повідомляє прес-служба ДПСУ у Telegram.
За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині".
"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні ДПСУ.відео дня
Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.
Блокада кордону
Напередодні Главред з посиланням на польську владу повідомляв про призупинку блокади пункту пропуску у Шегині. Це відбулося після перемовин між представниками уряду та польськими перевізниками.
Водночас на різдвяні свята польські далекобійники обіцяють встановити жорсткіші обмеження щодо перетину кордону у Дорогуську. Стверджувалося, що "лише одна комерційна вантажівка матиме можливість перетнути кордон кожні три години", що є значним збільшенням обмежень порівняно з поточним графіком, де три вантажівки пропускаються щогодини.
Блокада польсько-українського кордону одразу на низці пунктів пропуску триває з початку листопада. Тоді місцеві перевізники перекривали рух вантажівок з вимогою відібрати в України "транспортний безвіз".
Після обрання прем'єром Дональда Туска його уряд пообіцяв розв'язати ситуацію з блокадою якнайшвидше.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Нічна атака "Шахедами": українські воїни збили 14 безпілотників ворога
- Сигнали Кремля щодо "припинення війни" : у США розкрили хитрий план Путіна
- Як платити за газ менше: українцям пояснили, як отримати знижку