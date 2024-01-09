Загрожує удар всім союзникам США: Польща звернулася до Конгресу

Якщо Путін захопить Україну, ціна стримування Росії буде дуже високою, розповів журналістам польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

https://glavred.net/world/grozit-udar-vsem-soyuznikam-ssha-polsha-obratilas-k-kongressu-ssha-10531907.html Посилання скопійоване

На Україну та інших союзників США очікубють катастрофічні наслідки у разі перемоги РФ - Сікорський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Конгрес США повинен ухвалити законопроект щодо фінансування військової допомоги Україні. Якщо агресор Росія здобуде перемогу у війні, наслідки будуть катастрофічними не тільки для Києва, а й для всіх союзників Штатів. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

В інтерв'ю CNN він сказав про те, що на цивілізоване світове співтовариство чекають катастрофічні наслідки у разі перемоги РФ в Україні.

"Зрозуміло, що, перш за все, для України, але також для її сусідів, Європи і всієї системи союзів США", - зазначив Сікорський.

відео дня

Дипломат акцентував увагу на тому, що ЗСУ потребують озброєння для відбиття наступів російських окупантів. Тому американські законодавці повинні продовжити фінансування допомоги Україні.

"За декілька відсотків коштів американського оборонного бюджету українці знищили половину російської армії. Ціна стримування Путіна після того, як він завоює Україну, буде набагато вищою, ніж ціна збереження підтримки України", - підкреслив Радослав Сікорський.

Допомога Україні від США

Демократична і Республіканська партія у Сенаті не можуть досягти компромісу з питання кордону з Мексикою. З цієї причини затягується питання голосування за пакет допомоги, який передбачає виділення $61,4 млрд для фінансування військової допомоги Україні. Конгресмен-демократ Майкл Квіглі вважає, що законодавці будуть голосувати в січні. Якщо ініціатива провалиться, почнуться пошуки інших механізмів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба розкрив сценарій України без грошей США. За його словами, в такому випадку держава буде боротися тими ресурсами, які є в наявності. Для Києва стоїть питання існування держави.

США готують угоду, яка розблокує десятки мільярдів для України, написали журналісти американського видання Politico. У статті наголошується, що демократи і республіканці знайшли компроміс з питань кордону з Мексикою і міграційної політики.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.