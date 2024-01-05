'На всіх рівнях': Україна шукатиме рішення щодо блокади на польському кордоні

Для розблокування польського кордону Україна проведе переговори з новим урядом Польщі.

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Україна проведе переговори з новим урядом Польщі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна активно займається вирішенням складної ситуації, пов'язаної із страйком польських перевізників та блокадою кордону з боку Польщі. Для вирішення цього питання країна проведе переговори на всіх рівнях з новим урядом Польщі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час прямого ефіру в Instagram з журналістом Вадимом Карп’яком.

За його словами, ситуація, що виникла через страйк польських перевізників та обмеження на імпорт окремих українських товарів, є "складною історією". Однак Україна бачить готовность Варшави вирішити проблему.

"Ми побачили налаштованість на вирішення проблем, тепер їх треба вирішити. І далі будуть контакти з новим польським урядом на всіх рівнях – поки що не буду вдаватися в конкретику, але вони вже заплановані. Будемо шукати рішення", - сказав міністр. відео дня

Кулеба вказав на позитивні сигнали, які надійшли від польського уряду під час зустрічі 22 грудня із главою МЗС Польщі Радославом Сікорським. Міністр зауважив, що перемога України "є життєвим інтересом Польщі і питанням виживання Польщі так само", тому для цього країнам потрібно буде вирішувати проблеми.

Блокада польського кордону

Нагадаємо, з листопада 2023 року польські фермери блокуюють кордон з Україною. Цей протест ускладнив перевезення вантажів.

Також 23 грудня вдалося розблокувати прикордонний пункт "Шегині-Медика" на кордоні України та Польщі. Після перемовин нового уряду Польщі з протестувальниками, блокаду вирішили припинити.

Як повідомляв Главред, лідер протестувальників Роман Кондрува повідомив про продовження блокування прикордонного пункту "Медика-Шегині" від 4 січня. Вони вимагають письмових гарантій виконання їхніх вимог, зокрема дотацій на купівлю кукурудзи та збереження сільськогосподарського податку без змін.

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