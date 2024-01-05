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"На всіх рівнях": Україна шукатиме рішення щодо блокади на польському кордоні

Руслана Заклінська
5 січня 2024, 22:53
Для розблокування польського кордону Україна проведе переговори з новим урядом Польщі.
'На всіх рівнях': Україна шукатиме рішення щодо блокади на польському кордоні
Україна проведе переговори з новим урядом Польщі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна активно займається вирішенням складної ситуації, пов'язаної із страйком польських перевізників та блокадою кордону з боку Польщі. Для вирішення цього питання країна проведе переговори на всіх рівнях з новим урядом Польщі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час прямого ефіру в Instagram з журналістом Вадимом Карп’яком.

За його словами, ситуація, що виникла через страйк польських перевізників та обмеження на імпорт окремих українських товарів, є "складною історією". Однак Україна бачить готовность Варшави вирішити проблему.

"Ми побачили налаштованість на вирішення проблем, тепер їх треба вирішити. І далі будуть контакти з новим польським урядом на всіх рівнях – поки що не буду вдаватися в конкретику, але вони вже заплановані. Будемо шукати рішення", - сказав міністр.

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Кулеба вказав на позитивні сигнали, які надійшли від польського уряду під час зустрічі 22 грудня із главою МЗС Польщі Радославом Сікорським. Міністр зауважив, що перемога України "є життєвим інтересом Польщі і питанням виживання Польщі так само", тому для цього країнам потрібно буде вирішувати проблеми.

Блокада польського кордону

Нагадаємо, з листопада 2023 року польські фермери блокуюють кордон з Україною. Цей протест ускладнив перевезення вантажів.

Також 23 грудня вдалося розблокувати прикордонний пункт "Шегині-Медика" на кордоні України та Польщі. Після перемовин нового уряду Польщі з протестувальниками, блокаду вирішили припинити.

Як повідомляв Главред, лідер протестувальників Роман Кондрува повідомив про продовження блокування прикордонного пункту "Медика-Шегині" від 4 січня. Вони вимагають письмових гарантій виконання їхніх вимог, зокрема дотацій на купівлю кукурудзи та збереження сільськогосподарського податку без змін.

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