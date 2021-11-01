40% українців переконані , що нинішня влада нічим не краща за колишню - опитування

Володимир Зеленський / УНІАН

40,1% українців вважають, що нинішня влада в Україні по суті нічим не відрізняється від попередньої. Про це випливає з опублікованих 1 листопада результатів опитування, яке було проведено Центром Разумкова.

36,2% опитаних думають, що нинішнє керівництво країни гірше своїх попередників. Але при цьому 20,1% респондентів дотримуються думки, що нова влада – краще. Ще 3,6% громадян вагалися з відповіддю на це питання.

Опитування проводилося з 23 по 27 жовтня серед громадян старше 18 років у всіх регіонах України, крім окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Було опитано 1,2 тисячі респондентів методом телефонного інтерв'ю. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

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Нагадаємо, раніше опитування показало, що президенська політсила, партія Слуга народу, вперше за довгий час втратила лідерство в рейтингу партій.

Тепер більшість респондентів підтримують європейську солідарність - про це говорять результати опитування, яке провели соціологи КМІС.

Дані опитування показали, що за ЄС, партію колишнього президента Петра Порошенка, готові проголосувати 13,9% всіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Слугу народу підтримують відповідно 13,7% і 15,5% опитаних.