Загадка темної матерії розкрита: вчені вразили версією про інший Всесвіт

Олексій Тесля
20 квітня 2026, 01:20
Великий вибух відповідає відскоку від попередньої фази колапсу, а не абсолютному початку всього сущого.
Ви дізнаєтеся:

  • Темна матерія може бути особливою чорною дірою, що з'явилася до виникнення Всесвіту
  • Темна матерія формує значну частину космосу і відіграє ключову роль в утриманні галактик

Уявлення про темну матерію можуть виявитися набагато незвичайнішими, ніж вважалося раніше. Одна з нових гіпотез припускає, що вона зовсім не складається з невідомих частинок, а являє собою особливі чорні діри, що з'явилися ще до виникнення нашого Всесвіту.

Сьогодні астрономи вважають, що темна матерія становить значну частину космосу і відіграє ключову роль у утриманні галактик за рахунок гравітації, пише Daily Mail.

Зазвичай її пояснюють існуванням невидимих частинок, які не взаємодіють зі світлом. Однак альтернативна ідея пропонує інший підхід: джерелом цієї "прихованої маси" можуть бути стародавні компактні об'єкти, що збереглися з попереднього етапу існування Всесвіту.

Професор Енріке Газтанага припускає, що до нашого космічного розширення могла існувати інша фаза — стиснення, що завершилося так званим "відскоком". У цій моделі Великий вибух — не початок усього, а перехід між двома станами. Чорні діри, що виникли в тій попередній Всесвіті, могли пережити цей процес і залишитися в нинішній, проявляючи себе виключно через гравітацію.

Ідея полягає в тому, що темна матерія може бути не новою частинкою, а популяцією чорних дір, що утворилися в попередній фазі колапсу та відскоку Всесвіту.

Така концепція дозволяє обійти низку проблем класичної теорії, включаючи необхідність пояснювати нескінченну щільність сингулярності. Більше того, вона може допомогти зрозуміти деякі несподівані спостереження, наприклад швидку появу масивних чорних дір у ранньому Всесвіті, зафіксовану телескопом Джеймса Вебба.

Великий вибух відповідає відскоку від попередньої фази колапсу, а не абсолютному початку всього сущого.

Проте гіпотеза залишається спірною і потребує серйозної перевірки. Вченим належить зіставити її зі спостережуваними даними, включаючи гравітаційні хвилі та космічне мікрохвильове випромінювання. Якщо теорія підтвердиться, вона зможе одночасно пролити світло одразу на кілька фундаментальних загадок будови Всесвіту.

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

