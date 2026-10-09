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Знахідка пояснює епізод з Євангелія: в Ізраїлі знайшли стародавнє кільце

Тарас Сидоржевський
9 жовтня 2026, 10:28
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Дослідниця UCLA вважає, що напис на мідній печатці з Іродіона - латинське "для Пилата", записане грецькими літерами
Понтій Пилат, кільце з Іродіона
Понтій Пилат, кільце з Іродіона, фортеця Іродіон / колаж: Главред, фото: wikimedia.org/Antonio Ciseri, C. Amit/IAA, wikimedia.org/Asaf T.

Ви дізнаєтеся:

  • Що означає напис на кільці з Іродіона
  • Хто, ймовірно, носив перстень-печатку
  • Як знахідка пояснює епізод з Євангелія від Івана

Невелике мідне кільце-печатка, знайдене в Іродіоні, найімовірніше, не належало самому Понтію Пилату - римському префекту, який засудив до розп'яття Ісуса Христа. Його міг носити працівник нижчої ланки адміністрації, можливо, раб або вільновідпущеник, а підказкою стала одна літера в написі, повідомляє UCLA.

Нове дослідження опублікувала в журналі Palestine Exploration Quarterly професорка стародавнього юдаїзму Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Кетрін Бонешо. Вона вважає, що грецькі літери ΠΙΛΑΤΟ на кільці - це латинське PILATO, тобто "для Пилата" або "Пилату", записане грецьким алфавітом.

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Що написано на кільці Понтія Пилата

Понтій Пилат керував Юдеєю як префект приблизно з 26 до 36 року н. е. Поза Новим Завітом його існування підтверджує, зокрема, так званий камінь Пилата з його ім'ям і титулом, знайдений 1961 року в Кесарії Приморській, пише Вікіпедія.

Кільце з мідного сплаву розкопали в 1960-х роках в Іродіоні - палаці-фортеці на вершині пагорба в Юдейській пустелі. Понад 50 років знахідка пролежала у сховищі, і лише 2018 року ізраїльські вчені описали її в Israel Exploration Journal. Вони датували кільце віком близько 2000 років і припустили, що напис указує або на людину на ім'я Пилат, або на когось із адміністрації Понтія Пилата.

На лицьовому боці печатки вигравіювано посудину, а літери розділені на дві групи: ΠΙ - праворуч від зображення, ΛΑΤΟ - ліворуч. Ранні дослідники читали напис як грецьке "належить Пилату", у якому з якоїсь причини випала кінцева літера.

Мідне кільце-печатка з Іродіона
Мідне кільце-печатка з Іродіона / фото: C. Amit/IAA Photographic Department, courtesy of Roi Porat

Чому одна літера змінила версію

Бонешо звернула увагу саме на кінцівку. Латинський давальний відмінок PILATO закінчується довгим "о", і грецькою його мали б передати омегою - ΠΙΛΑΤΩ. Натомість майстер вирізав омікрон, який зовні збігається з латинською O. На думку дослідниці, людина з базовим знанням латини в регіоні, що перебував під владою Риму менше століття, легко могла не помітити цієї різниці.

Бонешо переконана, що гравер просто скопіював знайому форму букви.

"Плутанина між омікроном і омегою для довгих і коротких голосних "о" під час транслітерації латини грецькою поширена серед тих, хто вчить латину на початковому рівні. Вони могли подумати: "Схоже на О, і переді мною О - чому б просто не використати О?"", - пояснює Бонешо.

Дослідниця також відкидає аргумент про два окремі слова. Майстер, імовірно, вписував літери навколо вже вигравіюваної посудини, а невеликий дефект під першою групою літер міг змусити його перенести решту імені на інший бік, де було більше місця. Цим вона пояснює і те, що друга група літер виглядає повернутою.

Хто міг носити кільце з написом "для Пилата"

Найімовірніше, власником печатки був раб або вільновідпущеник на службі в місцевого юдейського представника еліти, причетного до римського управління провінцією. Таким кільцем могли відтискати ім'я Пилата на воску чи глині, якими запечатували матеріали для префекта та його оточення.

На нижчий статус власника вказує і метал: мідний сплав носили простолюдини, солдати й дрібні чиновники, тоді як у вищих урядовців були персні із золота чи з коштовним камінням. Зображення посудини також свідчить на користь місцевого власника, адже такий мотив був поширеним юдейським символом у Юдеї того часу.

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За словами Бонешо, знахідка спростовує уявлення, що роботу на римську адміністрацію Юдеї виконували лише самі римляни.

"Дивлячись на низьку якість кільця, грецьку транслітерацію, на те, що печатками користувалися секретарі, які, найімовірніше, були рабами або колишніми рабами, - усе це дає нам розуміння того, що відбувалося тоді", - зазначає дослідниця.

Що кажуть інші вчені про кільце Пилата

Не всі дослідники бачать у кільці зв'язок із Пилатом. 2023 року професор Кельнського університету Вернер Ек і професор Університету Бар-Ілан Авнер Еккер дійшли висновку, що читання "Пилат" можливе, але вкрай малоймовірне, пише Biblical Archaeology Society. На їхню думку, префект навряд чи користувався б грецькою для адміністративного напису, тим паче такого неякісного, а відомий напис із його ім'ям у Кесарії виконаний латиною.

Натомість історикиня раннього християнства, професорка теології Бірмінгемського університету Кандіда Мосс назвала нове дослідження "дуже цікавим". Вона вважає, що воно пояснює давню загадку - чому кільце з ім'ям правителя таке дешеве, повідомляє Fox News.

"Це не дороге кільце, не та річ, яку очікуєш побачити в людини, що є правителем усієї цієї території", - наголошує Мосс.

За її словами, підлеглі ставили печатку з ім'ям префекта, коли ухвалювали ділові чи юридичні рішення, і так показували, що за ними стоїть влада Пилата і всієї римської бюрократії. Історикиня пов'язує це з Євангелієм від Івана, де саме Пилат пише напис "Цар юдейський" для хреста.

"Думаю, кільце допомагає зрозуміти, чому Біблія каже, що Пилат написав напис, який помістили на хрест Ісуса, хоча ми як історики знаємо, що він ніяк не міг написати його сам. Він делегував цю роботу комусь іншому", - переконана Мосс.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, як насправді міг виглядати Ісус Христос і чому дослідники вважають, що звичний образ із довгим волоссям і бородою може відрізнятися від реального.

Також в Ізраїлі 12-річний школяр під час археологічного майстер-класу знайшов рідкісний дорогоцінний камінь віком близько 1500 років на місці стародавнього міста Коразім, яке згадується в Новому Завіті.

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Про джерело: Fox News

Fox News Channel - американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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