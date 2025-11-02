Масштабний зсув на дні: розкрито таємницю гігантського розлому в Тихому океані

Використовуючи сейсмічну візуалізацію та акустичні хвилі, вчені виявили розлом завдовжки близько 75 км.

У Тихому океані виявили розлом/ Колаж: Главред, фото: Pexels/Aaron Ulsh, Pixabay/dimitrisvetsikas1969

Геологи вперше зафіксували ознаки зони субдукції, що "вмирає", - області в океані, де одна літосферна плита йде під іншу.

Унікальне відкриття зроблено в глибинах північної частини Тихого океану, повідомляє журнал Science Advances.

Як зазначають дослідники, процес субдукції може зупинитися, коли серединно-океанічний хребет наближається до жолоба і формує легшу, "плаваючу" літосферу, яка чинить опір зануренню. Це призводить до розриву плит і зміни їхніх кордонів, проте досі таких прикладів у реальному часі не спостерігали.

Використовуючи сейсмічну візуалізацію та акустичні хвилі, вчені виявили розлом завдовжки близько 75 км - він поступово руйнує плиту Експлорер, утворюючи з частин, що відкололися, нові мікроплити. По суті, це рідкісний випадок, коли геологи змогли застати сам момент розпаду тектонічної плити.

У цьому регіоні сходяться чотири плити - Експлорер, Хуан-де-Фука, Тихоокеанська і Північноамериканська, що робить його одним із найбільш геологічно активних на планеті.

Головна таємниця океану: що кажуть експерти

Бермудський трикутник в Атлантиці, який давно прославився як зона таємниць і незрозумілих зникнень літаків і суден, ймовірно, зовсім не є містичним місцем. Вчені вважають, що розгадка криється в природному феномені - так званих хвилях-вбивцях. Ці гігантські водні стіни заввишки до 30 метрів виникають раптово і з неймовірною міццю обрушуються на кораблі, руйнуючи їх за лічені секунди.

Про джерело: Science Advances Багатопрофільний журнал Американської асоціації сприяння розвитку науки (AAAS), що публікує впливові дослідницькі статті та огляди за всіма напрямами науки, як у вузькоспеціалізованих, так і в міждисциплінарних галузях.

