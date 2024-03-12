У Disney пояснили, чому вирізали з відео "Оскара" перемогу "20 днів у Маріуполі"

У Disney Entertainment пояснили, чому з телеверсії церемонії "Оскар" було вирізано нагородження українського документального фільму "20 днів у Маріуполі".

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У Disney пояснили, чому вирізали з трансляції "Оскара" момент перемоги д/ф "20 днів у Маріуполі" / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

У компанії Disney Entertainment пояснили, чому з міжнародної телевізійної версії церемонії нагород Американської кіноакадемії "Оскар" було вирізано момент нагородження українського документального фільму "20 днів у Маріуполі". Про це повідомляє "Голос Америки".

Зокрема, було також вирізано полум'яну промову режисера фільму Мстислава Чернова, в якій він зайвий раз нагадав публіці про україно-російську війну.

У Disney Entertainment кажуть, що вищевказаний фрагмент прибрали через часові обмеження, які були передбачені для короткої версії шоу.

"Компанія зазначила, що деякі категорії та частини церемонії не вдалося залишити в 90-хвилинній версії для міжнародного показу. Вибір номінацій для скороченої версії заздалегідь визначений - їхній перелік показано наприкінці шоу. Серед них можна було побачити і "20 днів у Маріуполі"", - розповіли в компанії.

Крім того, у Disney Entertainment, що телеканалу "Суспільне. Культура" було надано ліцензію як на трансляцію повної церемонії "Оскара", так і його скороченої версії.

20 днів у Маріуполі "20 днів у Маріуполі" - український документальний фільм. Режисерський дебют українського військового кореспондента Мстислава Чернова. Він, фотограф Євген Малолітка та польова продюсерка Василина Степаненко документували жахіття, що відбувалися в Маріуполі в перші 20 днів повномасштабної війни - знищення міста російськими окупантами, масова загибель і поховання місцевих мешканців, руйнування. До остаточного варіанту фільму увійшли лише 10% відзнятої кінохроніки. "20 днів у Маріуполі" став найкасовішим українським документальним фільмом в історії, здобув понад 20 престижних кінопремій (включно з "Оскаром" і BAFTA) і 40 номінацій.

Нагадаємо, 96-та церемонія нагородження премії "Оскар", яка відбулася в ніч з 10 на 11 березня 2024 року, стала для України історичною, адже українці вперше отримали за свою роботу заповітну золоту статуетку.

Режисер Мстислав Чернов і знімальна команда документального фільму "20 днів у Маріуполі" отримали "Оскара" за найкращий повнометражний документальний фільм.

Усі були розчулені переможною промовою українського режисера, яку транслювали в прямому ефірі церемонії цієї ночі. Однак уже надвечір 11 березня з'ясувалося, що нагородження "20 днів у Маріуполі" разом із деякими іншими категоріями було вирізано організаторами "Оскара" з фінальної телеверсії для міжнародної телетрансляції.

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