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ТОП-10 найкращих художніх фільмів 2021 року

8 грудня 2021, 14:22

До перегляду обов'язково!

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Кадр з кінофільму У руках пса / imdb.com

Інтернет-ресурс Metacritic склав рейтинг кращих художніх фільмів, заснований на оцінках і думках кінокритиків.

Деякі з представлених кінострічок ще не вийшли в широкий прокат, але вже заслужили безліч кінонагород і високі оцінки ентузіастів зі світу кінематографа.

Отже, в десятку кращих фільмів 2021 року увійшли:

1. Куди ти йдеш, Аїдо? (2020)

Боснійська військова драма 2020 року режисерки Ясміли Жбаніч про Аїду Сельманагіч, перекладачку при ООН, яка намагається врятувати свою сім'ю від Різанини в Сребрениці.

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Куди ти йдеш, Аїдо? (2020) / imdb.com

2. Рокс (2019)

Британська драма про Олушолу 'Рокс' Омотосо, яка має подорослішати занадто рано, так як потрібно піклуватися про себе і брата, яких покинула їх мати-одиначка.

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Рокс (2019) / imdb.com

3. Це не похорон, а воскресіння (2019)

Мантоа втрачає єдиного сина на копальнях в Південній Африці. 80-річній жінці більше нема для чого жити, і вона готує себе до похоронів. Але піти гідно і упокоїтися на місцевому кладовищем їй не дають: Мантоа дізнається, що їх село затоплять, щоб побудувати дамбу. Тепер у жінки знайшлася нова мета в житті - відстояти свою землю і спадщину.

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Це не похорон, а воскресіння (2019) / imdb.com

4. Надія (2019)

Драма оповідає про Анну і Томаса - подружжя, яке потихеньку втрачає інтерес один до одного. Але Анні ставлять жахливий діагноз - рак мозку, а значить жити жінці близько 2 місяців. Чи зможе подружжя повернути колишню любов і щасливо провести останні моменти разом?

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Надія (2019) / imdb.com

5. Пам'ять (2021)

Головна героїня поступово втрачає зв'язок з реальністю в спробах знайти джерело звуку, який позбавив її спокою. Чи то вибух, чи то удар приводить Джессіку в стан, близький до катарсису.

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Пам'ять (2021) / imdb.com

6. Сядь за кермо моєї машини (2021)

Талановитий, але вкрай самотній режисер середніх років закохується в молоду мовчазну дівчину, яка з волі випадку стає його водієм.

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Сядь за кермо моєї машини (2021) / imdb.com

7. Макбет (2021)

Нове бачення однойменної п'єси Вільяма Шекспіра. Макбету напророчено отримати корону, і він планує здобути владу за будь-яку ціну. Абсолютно будь-яку.

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Макбет (2021) / imdb.com

8. Сувенір: Частина 2 (2021)

Продовження пригод Джулії - молодої лондонської режисерки, яка мріє зняти фільм, заснований на її багатому життєвому досвіді. А поки цього самого досвіду як кіт наплакав, Джулія з азартом пірнає у світ нових вражень.

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Сувенір: Частина 2 (2021) / imdb.com

9. У руках пса (2021)

Філ і Джордж - не розлий вода. Брати заможні, успішні і вкрай дружні. Все змінюється, коли в житті Джорджа з'являється Роуз, вдова, на якій він має намір одружується. Філа захоплює почуття ревнощів, і він починає мстити нічого не підозрюючій вдовиці.

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У руках пса (2021) / imdb.com

10. Банкіри (2021)

Невинна на перший погляд подорож банкіра і його дружини по Аргентині насправді є пошуком його ділового партнера, який загадковим чином зник після масштабної угоди.

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Банкіри (2021) / imdb.com

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