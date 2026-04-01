"Вигнати гріхи Голлівуду": співавтор оскароносного фільму про Путіна освятив статуетку

Після освячення священик заявив, що "всі гріхи Голлівуду вигнані" зі статуетки.

Співавтор оскароносного фільму про Путіна освятив статуетку

Коротко:

Російський колишній вчитель і співавтор документального фільму "Містер Ніхто проти Путіна" Павло Таланкін приніс статуетку "Оскар" до православної церкви в Парижі й освятив її, щоб "вигнати гріхи Голлівуду". Про це написав журналіст Андрій Лошак на своїй сторінці у Facebook.

"Ну, якщо там освячують ракети і бомби, то чому ми не можемо освятити нагороду за хороший фільм?" - сказав священик.

Таланкін відповів: "Так, нехай це буде наша ракета!".

Після освячення інший церковнослужитель заявив, що "всі гріхи Голлівуду вигнані" зі статуетки. Після служби Таланкін піднявся на третій поверх у квартиру отця Олексія, де під час чаювання "Оскар" стояв на підлозі.

"Пан Ніхто проти Путіна" — про що фільм

"Пан Ніхто проти Путіна" — фільм про російського вчителя, який розкриває тему пропаганди в школах країни-агресора після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Творець стрічки Павло Таланкін працював педагогом-організатором в одній зі шкіл міста Карабаша Челябінської області і знімав на камеру шкільні лінійки, збори та інші заходи, на яких дітей наповнювали російською пропагандою. Фільм отримав позитивні відгуки західних критиків, які відзначали подачу конфліктної теми "без втрати людського виміру".

"Оскар"-2026

У ніч на 16 березня в Лос-Анджелесі відбулася 98-а церемонія вручення премії "Оскар" Академії кінематографічних мистецтв і наук. Найбільше уваги на церемонії привернула стрічка Пола Андерсона "Одна битва за іншою", яка стала тріумфатором "Оскара".

Відомий голлівудський актор, сценарист і кінорежисер Шон Пенн отримав премію Американської кіноакадемії на 98-й церемонії "Оскар", але не забрав статуетку. У цей час він вирішив поїхати в Україну.

В "Укрзалізниці" офіційно підтвердили, що актор прибув до Києва, і показали відео.

Що таке нагорода "Оскар"? "Оскар" — найпрестижніша нагорода в кінематографі США та щорічний приз із багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Майєром при кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer у 1927 році. Сам приз – позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".

