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"Це було біля моря, де ажурна піна": рецензія на фільм "Чому я живий"

Дмитро Відоменко

журналіст

5 листопада 2021, 19:50

В український прокат з 4 листопада вийшов новий фільм режисера Віллена Новака - трагікомедія "Чому я живий".

Чому я живий
Кадр з х / ф" чому я живий " / B&H Film Distribution Company

Славне місто Маріуполь, початок 40-х років XX століття. Просто на узбережжі живе велика сім'я: дід Олекса (Віктор Жданов) - суворий роботяга, який насолоджується пивним алкоголізмом і побутовим антисемітизмом. Бабуся (Ірина Мельник) - тиха-скромна і богобоязлива жінка; старша дочка (Анастасія Борисова) - мати-одиначка, яка виховує чарівного кучерявого хлопця Женьку (Максим Горай); молодша дочка Фрося (Анастасія Марків) - мрійлива і творча дівчина. Скоро вона знаходить велику любов - собі на радість і батькові на біду - тому що її обранець, Льоня (Роланд Мишко) якраз і є євреєм. Який грає на тромбоні на танцях і взагалі син місцевої оперної зірки Євсєя (Артем Вильбик), чия коронна роль - Карась у "Запорожці за Дунаєм". Швидкий юнацький секс на березі моря призводить до вагітності. І до раннього шлюбу. А на горизонті ось-ось замаячить війна з нацистською окупацією.

Фільм "Чому я живий" - поки що, мабуть, найдовший довгобуд в історії українського незалежного кіно. Автобіографічне оповівіання "Тепер я турок, не козак" сценарист Євген Мітько (Республіка ШКІД", Бумбараш) написав ще у 1989-му. Незабаром їм зацікавився режисер Віллен Новак (Принцеса на бобах, Дика любов, Гу-га). Отримав благословення від автора, написав сценарій в 2001-му. А далі процес застопорився. Митько помер у 2007-му, і так не побачив фільм на екрані. Але можемо відразу сказати, що він був би задоволений тим, як Новак обійшовся з його сюжетом.

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Фільм взагалі позбавлений головного бича українського кіно - пихатості та пафосу на рівному місці. При тому, що матеріал шалено складний - комедія, змішана з трагедією в рівних пропорціях. Відразу так і не пригадати, коли в принципі у вітчизняному фільмі піднімалося питання непростих взаємин українців з євреями - до того ж, подана очима дев'ятирічного хлопчика. І це не кажучи вже про тему співпраці українців з німцями в окупації - чого гріха таїти, не розкриту досі і не обговорену належним чином.

Віктор Жданов, у свою чергу, здійснив своєрідний акторський подвиг. Така роль людини з народу і батька сімейства, прямо скажемо, далеко не перша в його біографії, але він примудрився (вельми скупими засобами, без перегравання) показати перетворення свого персонажа - від богомільного випивохи-антисеміту до людини, яка люто любить свою внучку-напівврейку і, ризикуючи життям, ховає від нацистів і поліцаїв своїх єврейських сватів.

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Чому я живий

У Артема Вільбіка набагато менше екранного часу, ніж у Жданова, але свою роль він грає з блиском - тим більше, що саме з його персонажем пов'язані дві, без перебільшення, наймоторошніші і шокуючі сцени фільму.

Похвали точно заслуговує і дебютантка-співачка Анастасія Марків. Зі складною роллю Азовської Джульєтти, якій доводиться потім пройти всі кола військового (заради порятунку своєї маленької дочки від смерті насильницької, і сім'ї - від смерті голодної, їй доводиться спати з гадом-нацистом у виконанні Георгія Делієва) і табірного пекла, вона справляється чудово.

Шикарна пара сусідів головних героїв - Гончаров (Олексій Горбунов) і Гончариха (Олена Рєпіна). Більш мерзенних персонажів-пристосуванців, які прогинаються під будь-яку владу і через дрібну неприязнь готові здавати в гестапо невинних, український кіноекран давно не бачив.

Підсумовуючи, "Чому я живий" - рідкісний приклад довгобуду, який віддається творцям сторицею. І його неодмінно потрібно подивитися всім людям, які цінують вивірене, продумане і гірко-щемливе кіно.

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P. S. У заголовку використано рядки з вірша Ігоря Северянина

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Олексій Горбунов Віктор Жданов Чому я живий
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