"Ах, це весілля!": на Новий рік на 1+1 відбудеться телепрем'єра фільму Скажене весілля-3

Кадри з фільму Скажене весілля-3 / Пресслужба

1 січня о 22:30 в ефірі телеканалу 1+1 відбудеться телепрем’єра нової частини найпопулярнішої української кінофраншизи Скажене весілля-3. На глядачів чекає продовження весільних історій родини Середюків, адже тепер на черзі весілля наймолодшого сина – Захара. У продовженні комедії, крім уже відомих зірок - Юрія Горбунова, Потапа, Позитива та Олега Винника – глядачі побачать ще й нові зіркові обличчя - Надію Мейхер, Анну Трінчер і Валерію Товстолес.

У третій частині популярної комедії події розгортаються через чотири роки після останнього Скаженого весілля, і ось стати на рушничок щастя планує наймолодший з родини Середюків – Захар.

Кадри з фільму Скажене весілля-3 / Пресслужба

Традиційно для дітей Василя, для створення сім’ї він обрав екзотичну пару – дочку циганського барона, красуню Раду. І хоч батько поклявся цього разу не псувати весілля, та і невістка йому до вподоби, але спокійне свято – не в традиціях Середюків, тож на телеглядачів знову чекає Скажене весілля!

Цікаво, що у продовженні історії на глядачів чекає велике ромське весілля! Родичів нареченої молодшого Середюка зіграли актори Київського академічного музично-драматичного Циганського театру Романс.

Роль батька нареченої, циганського барона виконав керівник театру, Народний артист України Ігор Крикунов. Також у фільмі зіграв популярний виконавець ромського походження, Заслужений артист України Петро Чорний. До того ж, вони стали консультантами проєкту, аби зберегти автентичність усіх ромських традицій і обрядів.

Реклама

Кадри з фільму Скажене весілля-3 / Пресслужба

Творці комедійної трилогії напередодні телепрем’єри також розповіли, що насправді усі троє дітей Василя Середюка – глави родини, своє ім’я отримали на честь персонажів видатних українських творів. Головна героїня першої частини Катруся на честь Катерини Тараса Шевченка, наречена сіквелу Наталка – це Наталка Полтавка Івана Котляревського, а молодший Захар – Захар Беркут Івана Франка.

Над виробництвом стрічки працювали FILM.UA Group та Prototype Production.Режисер фільму - Любомир Левицький. Продюсери – Юрій Горбунов, Ірина Костюк та Надія Коротушка.

Кадри з фільму Скажене весілля-3 / Пресслужба

У фільмі зіграли улюблені актори глядачів 1+1: Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Інна Приходько й Арам Арзуманян. Акторський склад поповнили молоді українські актори В’ячеслав Хостікоєв і Катерина Файн, які виконають ролі нареченого та нареченої.

Не пропустіть телепрем’єру яскравої української комедії Скажене весілля-3 1 січня о 22:30 на 1+1.