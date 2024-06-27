Як позбутися ос раз і назавжди: перевірені дідусеві способи допоможуть

"Що може відлякати ос?" - у спекотну погоду таке питання особливо актуальне і животрепетне. Главред вирішив детально в ньому розібратися.

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Що може відлякати ос? / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Як позбутися ос раз і назавжди?

Позбутися ос можна різними способами, залежно від ситуації та місця розташування гнізда, повідомляє проект The Home Depot .

Ось кілька стратегій, які допоможуть вам впоратися з осами:

Знайдіть гніздо:

Оглядайте ділянки навколо вашого будинку, особливо в затишних місцях, як-от під дахом, у сараї, в гаражі або на деревах.

Використовуйте інсектицид:

Купіть спеціалізований спрей для ос, який можна знайти в господарських магазинах. Наносьте спрей на гніздо ввечері або рано вранці, коли оси менш активні. Переконайтеся, що ви носите захисний одяг. Повторюйте процедуру через кілька днів, якщо необхідно.

Запечатування отворів:

Закривайте всі отвори і тріщини в стінах, вікнах і даху, щоб оси не могли побудувати гніздо всередині вашого будинку.

Видалення їжі та сміття:

Тримайте сміттєві баки щільно закритими. Прибирайте залишки їжі, особливо на вулиці.

Уникнення використання ароматних продуктів:

Не використовуйте парфуми, лосьйони та інші ароматизовані засоби, що сильно пахнуть, на вулиці.

Що таке The Home Depot? Home Depot - проєкт, який присвячений різним лайфхакам для дому та саду. Станом на червень 2024 року на канал підписані 582 тисячі осіб.

Чого бояться оси вдома?

Оси мають кілька природних страхів і огид, які можна використати для їхнього відлякування в оселі. Ось кілька речей, яких оси бояться або уникають:

М'ята. Оси не люблять запах м'яти. Використовуйте олію м'яти або посадіть м'яту навколо будинку і в місцях, де оси можуть проникнути.

Оси не люблять запах м'яти. Використовуйте олію м'яти або посадіть м'яту навколо будинку і в місцях, де оси можуть проникнути. Евкаліпт . Евкаліптова олія теж ефективно відлякує ос. Розпиліть розбавлену олію в місцях, де оси можуть з'явитися.

Евкаліптова олія теж ефективно відлякує ос. Розпиліть розбавлену олію в місцях, де оси можуть з'явитися. Лаванда . Лаванда має сильний аромат, який відлякує ос. Використовуйте лавандову олію або посадіть лаванду біля входів у будинок.

Лаванда має сильний аромат, який відлякує ос. Використовуйте лавандову олію або посадіть лаванду біля входів у будинок. Лимонник. Запах лимонника також неприємний для ос. Додайте кілька крапель олії лимонника в стратегічних місцях.

Запах лимонника також неприємний для ос. Додайте кілька крапель олії лимонника в стратегічних місцях. Оцет. Оси не люблять запах оцту. Розведіть оцет із водою в пропорції 1:1 і розпиліть суміш у місцях, де оси можуть з'явитися.

Оси не люблять запах оцту. Розведіть оцет із водою в пропорції 1:1 і розпиліть суміш у місцях, де оси можуть з'явитися. Кавова гуща. Запах згорілої кавової гущі також неприємний для ос. Розкладіть її в місцях можливої появи ос.

Що таке оса? Оса - назва деяких комах з інфразагону жалких (Aculeata) загону перетинчастокрилих, що не має строго наукового визначення. У загальному розумінні оси - це весь інфразагін за винятком бджіл і мурах, повідомляє "Вікіпедія".

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