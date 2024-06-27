Як позбутися ос раз і назавжди: перевірені дідусеві способи допоможуть

Як позбутися ос раз і назавжди?
Позбутися ос можна різними способами, залежно від ситуації та місця розташування гнізда, повідомляє проект The Home Depot .
Ось кілька стратегій, які допоможуть вам впоратися з осами:
Знайдіть гніздо:
Оглядайте ділянки навколо вашого будинку, особливо в затишних місцях, як-от під дахом, у сараї, в гаражі або на деревах.
Використовуйте інсектицид:
Купіть спеціалізований спрей для ос, який можна знайти в господарських магазинах. Наносьте спрей на гніздо ввечері або рано вранці, коли оси менш активні. Переконайтеся, що ви носите захисний одяг. Повторюйте процедуру через кілька днів, якщо необхідно.
Запечатування отворів:
Закривайте всі отвори і тріщини в стінах, вікнах і даху, щоб оси не могли побудувати гніздо всередині вашого будинку.
Видалення їжі та сміття:
Тримайте сміттєві баки щільно закритими. Прибирайте залишки їжі, особливо на вулиці.
Уникнення використання ароматних продуктів:
Не використовуйте парфуми, лосьйони та інші ароматизовані засоби, що сильно пахнуть, на вулиці.
Що таке The Home Depot?
Home Depot - проєкт, який присвячений різним лайфхакам для дому та саду. Станом на червень 2024 року на канал підписані 582 тисячі осіб.
Чого бояться оси вдома?
Оси мають кілька природних страхів і огид, які можна використати для їхнього відлякування в оселі. Ось кілька речей, яких оси бояться або уникають:
- М'ята. Оси не люблять запах м'яти. Використовуйте олію м'яти або посадіть м'яту навколо будинку і в місцях, де оси можуть проникнути.
- Евкаліпт. Евкаліптова олія теж ефективно відлякує ос. Розпиліть розбавлену олію в місцях, де оси можуть з'явитися.
- Лаванда. Лаванда має сильний аромат, який відлякує ос. Використовуйте лавандову олію або посадіть лаванду біля входів у будинок.
- Лимонник. Запах лимонника також неприємний для ос. Додайте кілька крапель олії лимонника в стратегічних місцях.
- Оцет. Оси не люблять запах оцту. Розведіть оцет із водою в пропорції 1:1 і розпиліть суміш у місцях, де оси можуть з'явитися.
- Кавова гуща. Запах згорілої кавової гущі також неприємний для ос. Розкладіть її в місцях можливої появи ос.
Що таке оса?
Оса - назва деяких комах з інфразагону жалких (Aculeata) загону перетинчастокрилих, що не має строго наукового визначення. У загальному розумінні оси - це весь інфразагін за винятком бджіл і мурах, повідомляє "Вікіпедія".
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