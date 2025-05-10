Загадка для найуважніших: знайдіть 4 ківі серед птахів за 5 секунд

Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.

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Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

У сьогоднішній головоломці ми бачимо майже ідентичні картинки круглих коричневих птахів із дзьобами, розкиданими по яскраво-зеленому полю. Однак серед цих птахів-двійників є чотири коричневих плоди ківі. Ваше завдання: знайти всі чотири ківі за п'ять секунд.

Усього за п'ять секунд ви маєте ідентифікувати всі чотири плоди ківі. У вас буде всього 5 секунд. Це ваш шанс проявити свої гострі навички спостереження і розпізнавання образів.

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Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Лише 1 зі 100 проходить це візуальне випробування. Чому? Тому що більшість людей побіжно переглядають зображення і не можуть вловити тонкі відмінності у формах і деталях.

Чи пройдете ви цей тест IQ з першої спроби? Давайте подивимося, чи зможете ви подолати візуальний безлад і стати візуальним чемпіоном із головоломок із картинками.

Вітаємо тих читачів, які змогли знайти ківі за відведений час.

У вас найкращі навички спостереження серед усіх читачів.

Тим, хто не зміг знайти ківі, потрібно регулярно практикуватися в таких завданнях, щоб поліпшити свої навички спостереження.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

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