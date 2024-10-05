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У шість разів більша за розмірами за Землю: вчені виявили дивну планету

Даяна Швець
5 жовтня 2024, 15:15
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Дослідники також відзначили, що TOI-5005 b належить до рідкісної групи планет із низькою щільністю.
У шість разів більша за розмірами за Землю: вчені виявили дивну планету
Учені виявили нову планету / vladtime.ru

Міжнародна група астрономів нещодавно підтвердила відкриття екзопланети типу "супер-Нептун", що обертається навколо зірки, схожої на Сонце. Цю планету, відому як TOI-5005 b, виявили раніше, і вона приблизно в шість разів більша за Землю та має масу, що перевищує земну більш ніж у 30 разів, пише Interesting Engineering.

Сигнал транзиту був зафіксований на світловій кривій зірки TOI-5005, яка є зіркою сонячного типу та знаходиться на відстані близько 685 світлових років від Землі. Планетарна природа цього сигналу була підтверджена за допомогою додаткових спостережень, проведених із земних обсерваторій.

"У цьому дослідженні ми використали дані TESS, HARPS, PEST та TRAPPIST-South, щоб підтвердити статус TOI-5005 b як планети та проаналізувати її орбітальні та фізичні характеристики", зазначили дослідники у своїй публікації.

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Що відомо про TOI-5005 ?

TOI-5005 - планета, що має радіус, що в 6,25 рази перевищує радіус Землі, і масу, що в 32,7 рази більша за земну, при цьому її щільність становить 0,74 г/см³. Вона завершує один оберт навколо своєї зірки за 6,31 дня, підтримуючи відстань близько 0,066 астрономічних одиниць (А.О.). Науковці розрахували, що температура рівноваги на планеті становить 1 040 Кельвінів, пише Interesting Engineering.

Астрономи також визначили, що ядро планети складає близько 74% її маси, а металева частка оболонки — близько 8%. Загальна металева частка планети трохи нижча, ніж у Нептуна та Урана. Вважається, що TOI-5005 b утворилася шляхом акреції ядра.

Цю планету віднесли до категорії супер-Нептунів, розташованих біля межі, відомої як "нептуніанська савана" — область, де Нептуноподібні планети зустрічаються рідше на близьких орбітах. Дослідники також відзначили, що TOI-5005 b належить до рідкісної групи планет із низькою щільністю.

Зірка TOI-5005 має достатньо високу яскравість, що робить цю планетарну систему перспективною для подальших досліджень її атмосфери та орбіти.

Новини про космос - що відомо

Як відомо, нещодавно астроном-аматор сфотографував секретний космічний корабель. FIA-Radars, також звані Topaz, являють собою п'ять апаратів, вироблених Boeing, які досить потужні, щоб забезпечувати отримання зображень високої чіткості цілей на землі 24 години на добу.

За даними астрономів, сім відомі кільця Сатурна зникнуть з планети вже за кілька місяців. Сатурн, друга за величиною планета Сонячної системи, з 2025 року виглядатиме зовсім інакше, оскільки люди на Землі не зможуть побачити його кільця.

Також вчені зробили цікаве відкриття, що знаходиться всередині Місяця. Місячне ядро дуже схоже на земне - із зовнішнім рідким шаром і твердим внутрішнім ядром, кажуть науковці.

Ба більше, вчені виявили цікаву особливість на найдорожчому астероїді Сонячної системи. За допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба, вони знайшли унікальне явище на багатому металом астероїді Психея.

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