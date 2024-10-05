У шість разів більша за розмірами за Землю: вчені виявили дивну планету

Дослідники також відзначили, що TOI-5005 b належить до рідкісної групи планет із низькою щільністю.

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Учені виявили нову планету / vladtime.ru

Міжнародна група астрономів нещодавно підтвердила відкриття екзопланети типу "супер-Нептун", що обертається навколо зірки, схожої на Сонце. Цю планету, відому як TOI-5005 b, виявили раніше, і вона приблизно в шість разів більша за Землю та має масу, що перевищує земну більш ніж у 30 разів, пише Interesting Engineering.

Сигнал транзиту був зафіксований на світловій кривій зірки TOI-5005, яка є зіркою сонячного типу та знаходиться на відстані близько 685 світлових років від Землі. Планетарна природа цього сигналу була підтверджена за допомогою додаткових спостережень, проведених із земних обсерваторій.

"У цьому дослідженні ми використали дані TESS, HARPS, PEST та TRAPPIST-South, щоб підтвердити статус TOI-5005 b як планети та проаналізувати її орбітальні та фізичні характеристики", зазначили дослідники у своїй публікації. відео дня

Що відомо про TOI-5005 ? TOI-5005 - планета, що має радіус, що в 6,25 рази перевищує радіус Землі, і масу, що в 32,7 рази більша за земну, при цьому її щільність становить 0,74 г/см³. Вона завершує один оберт навколо своєї зірки за 6,31 дня, підтримуючи відстань близько 0,066 астрономічних одиниць (А.О.). Науковці розрахували, що температура рівноваги на планеті становить 1 040 Кельвінів, пише Interesting Engineering.

Астрономи також визначили, що ядро планети складає близько 74% її маси, а металева частка оболонки — близько 8%. Загальна металева частка планети трохи нижча, ніж у Нептуна та Урана. Вважається, що TOI-5005 b утворилася шляхом акреції ядра.

Цю планету віднесли до категорії супер-Нептунів, розташованих біля межі, відомої як "нептуніанська савана" — область, де Нептуноподібні планети зустрічаються рідше на близьких орбітах. Дослідники також відзначили, що TOI-5005 b належить до рідкісної групи планет із низькою щільністю.

Зірка TOI-5005 має достатньо високу яскравість, що робить цю планетарну систему перспективною для подальших досліджень її атмосфери та орбіти.

Новини про космос - що відомо

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