Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні з автомийницею за 43 секунди

Віталій Кірсанов
2 вересня 2025, 03:00
6
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Готові до чергового випробування? Погляньте на дві картинки жінки, яка миє машину на заправці. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але при уважному розгляді ви виявите, що на зображенні заховано 3 відмінності. Чи зможете ви знайти ці відмінності за 43 секунди?

Ваше завдання: знайти всі три відмінності до закінчення часу! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів. Будьте уважні, зосереджені та не пропустіть нічого з уваги.

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Дослідження показують, що регулярна практика розв'язування головоломок "Знайди відмінності" дуже ефективна для зміцнення здоров'я мозку і поліпшення пам'яті.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ситуація загострюється: РФ стягує резерви на гарячий напрямок

Ситуація загострюється: РФ стягує резерви на гарячий напрямок

04:14Фронт
Ворог активно слідкує: які об'єкти по всій Україні під прицілом РФ

Ворог активно слідкує: які об'єкти по всій Україні під прицілом РФ

02:29Україна
Загострення на фронті: полковник ЗСУ назвав ключові сигнали підготовки ворога

Загострення на фронті: полковник ЗСУ назвав ключові сигнали підготовки ворога

02:07Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

"Поїде до батька в Київ": у Лорак серйозні проблеми з дочкою через нового чоловіка

"Поїде до батька в Київ": у Лорак серйозні проблеми з дочкою через нового чоловіка

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

Китайський гороскоп на завтра 2 вересня: Козлам - занепокоєння, Мавпам - травми

Китайський гороскоп на завтра 2 вересня: Козлам - занепокоєння, Мавпам - травми

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

Останні новини

04:30

Гарні новини та потік удачі: на п’ятьох знаків зодіаку чекає талан 2 вересня

04:14

Ситуація загострюється: РФ стягує резерви на гарячий напрямок

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні з автомийницею за 43 секунди

02:43

Таємний об'єкт у Карпатах - що заховано під горою, якої немає на жодній картіВідео

02:29

Ворог активно слідкує: які об'єкти по всій Україні під прицілом РФ

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
02:07

Загострення на фронті: полковник ЗСУ назвав ключові сигнали підготовки ворога

01:30

Олена Тополя зізналася, від чого у стосунках із чоловіком у неї "зриває дах"

01:07

Чому кіт розтягується після сну: прості жести з великим сенсом

00:13

"Усі варіанти на столі": США готують рішучу відповідь на удари РФ

Реклама
01 вересня, понеділок
23:58

Багато хто буде під загрозою: Україну накриває найсильніша магнітна буря

23:02

Новий українець у "Жироні": за кого іспанський клуб заплатив рекордну суму

22:27

Фіцо зустрінеться з Зеленським після переговорів із Путіним - відома дата

22:00

"Нептун" і "Фламінго": експерт розкрив, який сюрприз готує цей тандем для ворога

21:07

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 2 вересня

21:00

Деталь, що рятує життя: навіщо потрібні чорні цятки на лобовому скліВідео

20:53

"Автомат" чи "механіка": експерти розвіяли популярний міф про економію пального

20:38

Грози та зливи накривають Україну: у яких областях будуть сильні опади

20:27

Якою спочатку мала бути металева гривня: історик здивував фактомВідео

20:24

Операція тривала два тижні: ЗСУ звільнили важливе селище під ПокровськомВідео

19:59

Фінальний акорд осені: прості дії, які впливають на ягоди наступного сезонуВідео

Реклама
19:46

"Укроборонпром" вимагає перегляду рішення ДАСУ щодо Ми-8МТ

19:41

РФ готується до більш масштабних дій: лейтенант ЗСУ - про наступ окупантів

19:10

Навіщо Кремль витягнув із нафталіну ЯнуковичаПогляд

18:57

Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у злочині та співпраці з РФ - ЗМІ

18:55

Які ваші приховані таланти: про все розповість лінія серця на долоні

18:42

Спалили вщент: бійці ГУР знищили ключовий об’єкт окупантів у Запорізькій області

18:28

Діана мріяла про це: Гаррі у відчаї звернувся до принца Вільяма

18:20

Забіг "Біжу за мову": в Києві понад 500 учасників бігли на підтримку полонених

18:06

"Як живий": у "Дії" з'явився персональний ШІ-асистент для українців

18:04

Чи можна пити з-під крана: простий спосіб перевірити воду на якістьВідео

17:56

Частина студентів може втратити відстрочку від мобілізації - законопроєкт уже у Раді

17:52

Що не можна робити 2 вересня: суворі заборони, які не можна порушувати

17:37

Після чуток про вагітність: чоловік MamaRika заговорив про другу дитину

17:15

"Мені подобаються плітки": Тіна Кароль розповіла, які чоловіки в її смаку

17:07

"Він втрачає майстерність": в МЗС України відповіли на вигадки Путіна про війну

16:49

Популярний жест мотоциклістів спантеличує водіїв: що він означає

16:38

Ідеальна лінива страва на вечерю: рецепт простіше простого

16:27

Леся Нікітюк показала крихітку-сина: "Наше все"

16:15

Повернувся в Україну: що Тіна Кароль насправді хотіла від сина

15:59

Працюватиме довше та ефективніше: яку деталь в пилососі потрібно завжди чистити

Реклама
15:47

В Україні знизилися ціни на ключові овочі та фрукти - що і скільки коштує

15:28

Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказавВідео

15:26

"Точно мав крила": у Києві помер художник-постановник мультфільму "Острів скарбів"

15:23

Денисенко вперше після розлучення з'явилася на публіці з Федінчиком: хто "зіштовхнув" ексів

15:06

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

14:54

Змінили весь світ: базові речі сучасності, які винайшли українціВідео

14:41

"Найбільша ілюзія": названо головний провал Путіна на саміті в Китаї

14:21

Українцям оновили розмір субсидій: для кого зміниться сума

14:17

1 вересня відбудеться премʼєра мультсеріалу "Корисні підказки" від ПЛЮСПЛЮС

14:03

Прем’єра "Віті": старт власного оригінального контенту на Київстар ТБ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти