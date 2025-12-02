Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела з водою за 19 с

Віталій Кірсанов
2 грудня 2025, 03:00
14
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, ви готові до наступного завдання? Уважно подивіться на два зображення хлопчика, що стоїть навколішки за водою з джерела. Картинки можуть здатися абсолютно однаковими, але не обманюйте себе. На вас чекають три приховані відмінності. Фішка в тому, що у вас є всього 19 секунд, щоб знайти їх усі. Спробуйте і перевірте свою гостроту зору!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути, де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів. Будьте уважні, зосереджені та не пропустіть нічого з уваги.

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Напружена доба на фронті: Генштаб розповів про ситуацію на ключових напрямках

Напружена доба на фронті: Генштаб розповів про ситуацію на ключових напрямках

02:19Фронт
Путін доручив створити "зону безпеки" вздовж українського кордону: які області під загрозою

Путін доручив створити "зону безпеки" вздовж українського кордону: які області під загрозою

00:08Війна
"Багато змінних факторів": у Трампа зробили заяви щодо перемовин з Україною

"Багато змінних факторів": у Трампа зробили заяви щодо перемовин з Україною

23:10Світ
Реклама

Популярне

Більше
ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

Китайський гороскоп на завтра 2 грудня: Собакам - страх, Коням - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 2 грудня: Собакам - страх, Коням - розчарування

"Дякую тобі": Наталія Могилевська показала чоловіка і романтику з ним

"Дякую тобі": Наталія Могилевська показала чоловіка і романтику з ним

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

04:03

Не ризикуйте удачею: чого не можна ставити на святковий стіл у рік Вогняного Коня

03:30

Рік одкровень та оновлення: містичний Таро-прогноз для Дів на 2026-йВідео

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела з водою за 19 с

02:26

Понад 80 років називалося на честь героя радянської пропаганди: що це за місто України

02:19

Напружена доба на фронті: Генштаб розповів про ситуацію на ключових напрямках

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
02:12

Грайлива Тоня Матвієнко показала рідкісну романтику з чоловіком

01:54

Як зробити, щоб батареї краще гріли: експерти назвали несподіване рішення

01:30

Після чуток про смерть: що зараз відбувається з Бріжіт Бардо насправді

01:03

Герасимов прозвітував про "успіхи" на фронті: у Генштабі ЗСУ відповіли

Реклама
00:08

Путін доручив створити "зону безпеки" вздовж українського кордону: які області під загрозою

00:01

"Золоте правило" для дизельних авто: як проста звичка здатна зберегти двигун

01 грудня, понеділок
23:55

Наречений Лесі Нікітюк показав "закулісся" життя з ведучою

23:15

Жир зникне за лічені хвилини: експерт пояснив, як легко очистити скляні дверцята духовки

23:10

"Багато змінних факторів": у Трампа зробили заяви щодо перемовин з Україною

22:53

Здатні служити десятиліттями: ТОП-5 найкращих дешевих авто з вторинного ринку України

22:03

Ситуація критична: DeepState розкрив деталі боїв за ключові міста Донеччини

20:49

Може згубити ґрунт: тирсу яких дерев не можна використовувати для мульчіВідео

20:44

У Покровську з’явилася нова "смертельна зона": військовий описав, що там відбувається

20:27

"Усе програв": легенда київського "Динамо" розповів, чому його заарештували в Польщі

20:12

Справа "Мідас": Міндічу заочно обрали запобіжний захід

Реклама
19:46

"Зараз мені цікава тільки одна людина": Усик назвав пріоритетного суперника

19:43

База запуску "Шахедів" злетіла у повітря: ССО провели успішну операціюВідео

19:39

Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

19:37

Сніг, дощі та туман: у яких регіонах буде мряка та мороз

19:36

"Спасибі тобі. Побачимося": на війні загинув екс-режисер "Орла і Решки"

19:35

Ноги будуть теплими навіть у люті морози: простий трюк із взуттям, який працює

19:25

"Є достойні люди": Зеленський зробив заяву щодо нового глави Офісу президента

19:10

Втрати окупантів за листопад: невтішна статистикаПогляд

18:53

Росія заявляє про захоплення: Зеленський розповів про ситуацію у Куп’янську

18:45

Вдалось досягти значного прогресу: Умєров розповів про результати переговорів у США

18:45

Що приготувати на стіл, щоб 2026 рік приніс удачу - список страв

18:41

Скільки годин не буде світла - Укренерго опублікувало нові графіки на 2 грудня

18:21

Малюк ввів "санкції" проти "тіньового флоту" рф. Це козир у мирних перемовинах, — експерт

17:59

РФ почала атакувати Україну "Шахедами" з ракетами: в ЗМІ попередили про небезпекуВідео

17:58

"Багато не потрібно": відомий співак розповів про свої доходи під час війни

17:48

В Україні змінять умови "Національного кешбеку" - до чого готуватись українцям

17:43

Грудень розпочнеться з несподіваних погодних сюрпризів: синоптики здивували прогнозом

17:22

Росіяни вперше запустили "шахед", озброєний ракетою - Флеш

17:10

Будинок "Синевір" у ЖК "Патріотика" введено в експлуатацію, – Молчанова актуально

16:52

"Назад не повернешся": Олена Тополя голосно натякнула на причину розлучення

Реклама
16:52

Чому собаки виють на сирену: ветеринар назвала причиниВідео

16:48

Євро різко підскочило, долар "злетів" слідом: новий курс валют на 2 грудня

16:48

Одяг на батареї сушити не можна: екперти назвали цілих дві причини

16:47

Спрацює навіть в старих моделях: як легко підключити телефон до радіо в авто

16:47

Зеленський зробив заяву про терміни закінчення війни та поговорив з Віткоффом

16:35

Росіяни намагаються прорватися до логістичних коридорів ЗСУ: що відомо

16:08

Найбільше просування РФ за рік: названо території, які окупував ворог

15:53

РФ похвалилася "захопленням" Ставків і Новоселівки - в ЗСУ розкрили правдyВідео

15:41

Офіційна заява для преси компанії "ТОВ Трипільське Сонце"

15:34

Тіло людини починає довше відновлюватись після певного віку - вчені назвали йогоВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти