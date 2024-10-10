Сантехніки б'ють на сполох: які 5 речей в жодному разі не можна змивати в унітаз

Деякі засоби, хоч і виглядають зручними, можуть викликати більше проблем, ніж вирішити.

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Експерти перелічили речі, які не можна кидати в унітаз / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Сантехніки настирливо рекомендують уникати викидання в унітаз чогось, окрім туалетного паперу. Ось шість предметів, які експерти радять ніколи не змивати в унітаз, повідомляє realsimple.

Вологі серветки

Хоча на упаковці вологих серветок може бути зазначено, що вони придатні для змивання, Бетані Урібе з ASAP Restoration каже, що це краще не робити.

"Навіть якщо серветки позначені як біорозкладні або екологічно чисті, вони все одно можуть засмітити труби. Якщо серветки застрягнуть у місці вигину труби або в стику, це може створити перешкоду, яка спричинить серйозне блокування", — пояснює вона.

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У результаті це може призвести до пошкодження труб, витоків або зворотного потоку стоків.

Паперові рушники

Експерти зазначають, що паперові рушники товстіші та міцніші за туалетний папір, тому розкладаються вони набагато довше.

"Навіть якщо рушник здається змитим, він може застрягнути в трубах і створити проблеми", — попереджає Нейт Хаделсон з Schlueter Plumbing.

Засоби жіночої гігієни

Тампони, прокладки та інші засоби жіночої гігієни, через свою здатність добре вбирати рідину, можуть створити серйозні проблеми для сантехнічної системи.

"Ці матеріали сильно розширюються, коли контактують з водою, і це може призвести до повного блокування системи", — каже Урібе.

Хімічні засоби для прочищення труб

Якщо унітаз почав працювати повільніше або вода в раковині не сходить так швидко, може виникнути бажання використати хімічні засоби для прочищення. Однак це не завжди безпечно, зазначає Урібе.

"Деякі хімічні засоби можуть пошкодити труби, що може спричинити витоки або навіть затоплення", — пояснює вона.

Зубна нитка

Незважаючи на її тонкість, зубна нитка може легко застрягнути в трубах і стати причиною майбутніх засмічень.

"Якщо нитка застрягне, вона може зібрати інші предмети і створити справжню "дамбу" всередині труб", — каже Урібе.

Звідки береться іржа в унітазі? Іржа на стінках унітазу з'являється через те, що у водопровідній воді дуже великий вміст заліза. Щоб вирішити проблему, потрібно ставити спеціальні капсули або таблетки, вони змінюють хімічний склад рідини, пишуть фахівці Клінінг центр.

Іграшки та інші предмети, які можуть кидати діти

Діти часто кидають в унітаз різні речі, навіть іграшки, не розуміючи, що це може дорого коштувати батькам, каже Хаделсон. Важливо з раннього віку навчати дітей, що не можна кидати сторонні предмети в унітаз.

Що ще не можна змивати в туалет?

Сантехніки також радять уникати змивання ліків, жирів, котячого наповнювача, сигарет, побутової хімії, фарби, ватних паличок та інших предметів, що не розкладаються.

Якщо кидати в унітаз такі речі, можна отримати серйозне засмічення у вашій системі водовідведення.

Як часто мити унітаз? Гігієни ванної кімнати слід дотримуватися в обов'язковому порядку. Унітаз слід мити 1-2 рази на тиждень, щоб не з'являвся вапняний наліт і каміння.

Універсальний засіб для чищення / Інфографіка: Главред

До речі, також Главред розповідав, що потрібно покласти в туалетний бачок. Суть методу полягає в тому, що більше ніколи не доведеться його мити.

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