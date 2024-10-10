Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗірки
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Сантехніки б'ють на сполох: які 5 речей в жодному разі не можна змивати в унітаз

Даяна Швець
10 жовтня 2024, 01:00
55
Деякі засоби, хоч і виглядають зручними, можуть викликати більше проблем, ніж вирішити.
Сантехніки б'ють на сполох: які 5 речей в жодному разі не можна змивати в унітаз
Експерти перелічили речі, які не можна кидати в унітаз / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Сантехніки настирливо рекомендують уникати викидання в унітаз чогось, окрім туалетного паперу. Ось шість предметів, які експерти радять ніколи не змивати в унітаз, повідомляє realsimple.

Вологі серветки

Хоча на упаковці вологих серветок може бути зазначено, що вони придатні для змивання, Бетані Урібе з ASAP Restoration каже, що це краще не робити.

"Навіть якщо серветки позначені як біорозкладні або екологічно чисті, вони все одно можуть засмітити труби. Якщо серветки застрягнуть у місці вигину труби або в стику, це може створити перешкоду, яка спричинить серйозне блокування", — пояснює вона.

відео дня

У результаті це може призвести до пошкодження труб, витоків або зворотного потоку стоків.

Паперові рушники

Експерти зазначають, що паперові рушники товстіші та міцніші за туалетний папір, тому розкладаються вони набагато довше.

"Навіть якщо рушник здається змитим, він може застрягнути в трубах і створити проблеми", — попереджає Нейт Хаделсон з Schlueter Plumbing.

Засоби жіночої гігієни

Тампони, прокладки та інші засоби жіночої гігієни, через свою здатність добре вбирати рідину, можуть створити серйозні проблеми для сантехнічної системи.

"Ці матеріали сильно розширюються, коли контактують з водою, і це може призвести до повного блокування системи", — каже Урібе.

Хімічні засоби для прочищення труб

Якщо унітаз почав працювати повільніше або вода в раковині не сходить так швидко, може виникнути бажання використати хімічні засоби для прочищення. Однак це не завжди безпечно, зазначає Урібе.

"Деякі хімічні засоби можуть пошкодити труби, що може спричинити витоки або навіть затоплення", — пояснює вона.

Зубна нитка

Незважаючи на її тонкість, зубна нитка може легко застрягнути в трубах і стати причиною майбутніх засмічень.

"Якщо нитка застрягне, вона може зібрати інші предмети і створити справжню "дамбу" всередині труб", — каже Урібе.

Звідки береться іржа в унітазі?

Іржа на стінках унітазу з'являється через те, що у водопровідній воді дуже великий вміст заліза. Щоб вирішити проблему, потрібно ставити спеціальні капсули або таблетки, вони змінюють хімічний склад рідини, пишуть фахівці Клінінг центр.

Іграшки та інші предмети, які можуть кидати діти

Діти часто кидають в унітаз різні речі, навіть іграшки, не розуміючи, що це може дорого коштувати батькам, каже Хаделсон. Важливо з раннього віку навчати дітей, що не можна кидати сторонні предмети в унітаз.

Що ще не можна змивати в туалет?

Сантехніки також радять уникати змивання ліків, жирів, котячого наповнювача, сигарет, побутової хімії, фарби, ватних паличок та інших предметів, що не розкладаються.

Якщо кидати в унітаз такі речі, можна отримати серйозне засмічення у вашій системі водовідведення.

Як часто мити унітаз?

Гігієни ванної кімнати слід дотримуватися в обов'язковому порядку. Унітаз слід мити 1-2 рази на тиждень, щоб не з'являвся вапняний наліт і каміння.

Універсальний засіб для чищення
Універсальний засіб для чищення / Інфографіка: Главред

До речі, також Главред розповідав, що потрібно покласти в туалетний бачок. Суть методу полягає в тому, що більше ніколи не доведеться його мити.

Інші корисні новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ванная туалетний папір унітаз сантехніка
Реклама

Головне за день

Більше
Паузи у бронюванні не буде: у Міноборони зробили заяву про аудит "критичних" підприємств

Паузи у бронюванні не буде: у Міноборони зробили заяву про аудит "критичних" підприємств

00:33Україна
РФ б'є рекорди: вересень став найсмертоноснішим місяцем для ворога - The Telegraph

РФ б'є рекорди: вересень став найсмертоноснішим місяцем для ворога - The Telegraph

23:59Україна
Україна отримає перевагу над РФ: Умєров розкрив деталі передачі Францією Mirage 2000

Україна отримає перевагу над РФ: Умєров розкрив деталі передачі Францією Mirage 2000

23:13Україна
Реклама

Популярне

Більше
Що означає дорожній знак "щит" та вигнута стрілка: має знати кожен водій

Що означає дорожній знак "щит" та вигнута стрілка: має знати кожен водій

В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - успіх у кожній справі, Водоліям - непорозуміння

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - успіх у кожній справі, Водоліям - непорозуміння

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

2 дні, у які не можна прибирати: як власними руками не відлякати достаток

2 дні, у які не можна прибирати: як власними руками не відлякати достаток

Останні новини

03:00

"Це зрада": вдівець Ніни Матвієнко розповів правду, чому покинув її

01:30

"Сумно, незвично, страшно": Лопес уперше заговорила про розлучення з Аффлеком

01:00

Сантехніки б'ють на сполох: які 5 речей в жодному разі не можна змивати в унітаз

00:33

Паузи у бронюванні не буде: у Міноборони зробили заяву про аудит "критичних" підприємств

00:16

Сивий Річард Гір не зміг відірватися від своєї молодої коханої

Мобілізація чоловіків 50+, бронювання та облік 17-річних: інтервʼю з офіцером Сумського ТЦК та СПМобілізація чоловіків 50+, бронювання та облік 17-річних: інтервʼю з офіцером Сумського ТЦК та СП
09 жовтня, середа
23:59

РФ б'є рекорди: вересень став найсмертоноснішим місяцем для ворога - The Telegraph

23:31

Путіністка Успенська втрачає концерти через свою позицію

23:27

Дірка в животі та немає пупка: путініста Сергія Жукова пошматували лікарі

23:13

Україна отримає перевагу над РФ: Умєров розкрив деталі передачі Францією Mirage 2000

Реклама
22:58

Як прибрати неприємні запахи їжі із квартири: варто зробити одну річ із дверима

22:44

Куди зникла Віра Брежнєва - співачка вийшла на зв'язок із шанувальниками

22:43

Росія випустила балістику по порту в Одеській області: є влучання в іноземне судно і загиблі

22:16

Такого давно не було: Україну атакує майже найсильніша магнітна буря

22:08

ЗСУ "точним влучанням" знищили базу зберігання "Шахедів" в РФ - ГенштабВідео

21:58

У США видали дивну причину, чому ЗСУ не можуть отримати далекобійні ракети для F-16

21:55

Демобілізація окремих категорій військових: у Раді розійшлися у прогнозах

21:52

Чоловік Саніної після 9 місяців мовчання та чуток про втечу вийшов на зв'язок

21:46

"Тромб": мовчун Леонід Агутін опинився на межі смерті - подробиці

21:15

Зеленський прокоментував зірвану зустріч "Рамштайн": причина очевидна

21:05

Взимку - до 18 годин без світла: в Міненерго спростували заяву ООН і зробили прогноз

Реклама
20:50

Онука Софії Ротару зізналася, чим заробляє на лакшері-життя у США

20:30

Зеленського це обурило: розкрито деталі раптової перевірки Кабміном "броні"

20:14

РФ не зупиниться на Україні: Зеленський назвав країни, які стануть новими цілями Кремля

19:59

Чи зможуть росіяни форсувати річку Оскіл: Гетьман пояснив загрозу для ЗСУ

19:41

Пивоваров зі сльозами на очах розповів, що окупанти знищили його дімВідео

19:31

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

19:20

Глава Єврокомісії пройшлась по Орбану: прем'єра Угорщини розкритикували за підтримку РФ

19:17

Зеленський оголосив про перший пункт плану перемоги України у війні

19:13

Ворог зібрався біля трьох міст: боєць ЗСУ розкрив плани Путіна на жовтень-листопад

19:00

Яким може бути курс Гарріс і кому вона віддасть зовнішню політику СШАПогляд

18:59

У Росії закінчуються Су-57: у The Telegraph розкрили, чому РФ припинила виробництво

18:58

"Це жах, руки й ноги трясуться": в Києві школяр дивно пожартував у метро і зупинив рухВідео

18:29

Наступ "у лоб": росіяни найближчим часом почнуть потужну атаку на Курахове

18:20

Біди та хвороби обійдуть стороною: що потрібно спалити 10 жовтня - прикмети

18:13

Жовтень - місяць важливих рішень: у Зеленського зробили прогноз про терміни Рамштайна

18:08

В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

18:02

Папа Римський зустрінеться з президентом Зеленським - що відомо про зустріч

17:58

У зірки популярного американського серіалу виявили рак

17:54

Коли почнуться реальні розмови про завершення війни - прогноз Зеленського

17:39

Виїсть навіть глибокий бруд: як очистити килим, не знімаючи з підлогиВідео

Реклама
17:19

РФ за лічені дні піде в наступ на Запоріжжі: в ЗСУ розкрили підступний план ворога

17:13

ДРГ ворога виходили до Оскола: на Куп'янщині загострення, боєць ЗСУ зробив заяву

16:53

Погладшала на 8 кг: солістка А-студіо вийшла у світ

16:51

Зустріч групи у форматі "Рамштайн" терміново переноситься: чому Байден відклав поїздку

16:41

У Камалії новий роман - співачка поділилася подробицями

16:37

В разі вступу України до НАТО: в Угорщині почали лякати Третьою світовою війною

16:37

Щурі будуть обходити десятою дорогою: які 3 рослини найкраще відганяють гризунів з саду

16:37

Ситуація змінюється щогодини: РФ намагається прорвати оборону ЗСУ у Торецьку

16:28

Екс-ураган і циклон Kirk "суне" на Європу: чи є загроза для областей України

16:21

Міністерство економіки забезпечить локалізацію для української легкої промисловості

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти