УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Життя

Батьки шокували вибором імені для доньки: у мережі не вірять, що воно реальне

Яна Ставська
12 вересня 2023, 16:42 оновлено 12 вересня, 16:59
80
Користувачів мережі розлютили і дві, як вони думають, помилки в імені. Дівчинка ризикує стати об'єктом знущань.
Батьки шокували вибором імені для доньки: у мережі не вірять, що воно реальне
Не дуже вдале ім'я для дівчинки викликало хвилю реакцій у мережі / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, pixabay

Останнім часом молоді сім'ї все частіше вибирають для своїх новонароджених дітей вкрай незвичайні імена. Прихильники таких рішень посилаються на втому від нудних "застарілих" імен. Інші- критики - звертають увагу, що дітям з такими неординарними іменами важко буде знаходити спільну мову з ровесниками.

Як пише The Mirror, вкотре мережу сколихнув скандал, що трапився в одній американській родині, після того, як користувачка Нен опублікувала в Facebook фото своєї маленької внучки і назвала передбачуване ім'я маляти.

Як виявилося, її брата звуть Ніколас, а ось саму дівчинку батьки назвали Авакуддо (співзвучне з "авокадо").

відео дня

"Тепер офіційно: моя дочка народила прекрасну дівчинку. Ласкаво просимо, дитина Авакуддо. У Ніколаса тепер є молодша сестра", - підписала вона пост.

Критика поста продовжилася вже на Reddit, де низка людей категорично відмовилася повірити у реальність імені. Багато хто не міг зрозуміти, чому батьки вибрали таке ім'я для дівчинки і чому радіє бабуся.

"Я просто хочу, щоб це було фейком, лол", - прокоментував один користувач. "Може, її звуть Ава, а Авакуддо - це прізвисько? Сподіваюся", - припустив інший.

Інші, однак, висловили занепокоєння тим, що дівчина стане об'єктом знущань у школі (або навіть раніше), якщо виявиться, що незвичне ім'я відповідає дійсності. Як зауважив один збентежений чоловік: "Я навіть не турбуюся про школу, Ніколас перетворить її життя на пекло ще до будь-якого хулігана".

Попри те, що більшість людей були проти такого вибору імені, дві помилки тільки ще більше їх жахнули.

"Намагаюся зрозуміти, чи краще або гірше те, що вони написали це неправильно", - прокоментувала інший користувач. П'ятий додав: "Схоже, ніхто в цій родині не знає, як пишеться авокадо".

Главред раніше писав, як вагітну жінку розкритикували, після того як вона розкрила ім'я своєї майбутнього сина. Незадоволені вибором залишилися і її найближчі родичі, зокрема чоловік.

Крім того, жінка намагалася придумати для своєї дочки цікаве ім'я і ледь не прирекла її на роки страждань. Вся справа в тому, що вона вибрала рідкісне ім'я, через яке потім з дитини могли б кепкувати.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
імена дитина
Реклама

Головне за день

Шмигаль пригрозив Польщі жорсткою відповіддю у разі блокування українського зерна

Шмигаль пригрозив Польщі жорсткою відповіддю у разі блокування українського зерна

17:33 Гроші
Лінію окупантів можуть прорвати: ЗСУ - про те, як росіяни намагаються зашкодити

Лінію окупантів можуть прорвати: ЗСУ - про те, як росіяни намагаються зашкодити

17:25 Україна
"РФ тоне": у Зеленського відповіли на нову маячню Путіна щодо війни в Україні

"РФ тоне": у Зеленського відповіли на нову маячню Путіна щодо війни в Україні

16:45 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:33

Шмигаль пригрозив Польщі жорсткою відповіддю у разі блокування українського зерна

17:29

Команда Формули-1 вперше в історії підписала українця

17:25

Лінію окупантів можуть прорвати: ЗСУ - про те, як росіяни намагаються зашкодити

17:23

Як раніше називався Бердянськ, Запоріжжя, Одеса: маловідома історія назв

17:05

Як привабити своє кохання: 5 талісманів для швидкого заміжжя

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:57

Яких тварин 12 вересня варто остерігатися: важливі прикмети і заборони дня

16:48

У Криму почали знімати герби РФ з військкоматів: відомо дві версії

16:45

"РФ тоне": у Зеленського відповіли на нову маячню Путіна щодо війни в Україні

16:42

Три пари знаків зодіаку можуть розлучитися до кінця вересня

Реклама
16:42

Батьки шокували вибором імені для доньки: у мережі не вірять, що воно реальне

16:07

На Південному Кавказі відбулися вибори: новим "президентом" Карабаху став черговий ставленик Путіна

16:00

Чому в Німеччині не можна годувати голубів і який штраф можна за це заробити

16:00

"Знущання з мене": Марініна висловилася про нову дівчину Войтенко

15:44

Не просто пісня: після розлучення з Брежнєвою Меладзе закрутив роман з молодицею

15:40

Дірка - не вирок: що робити з протертими джинсами

15:20

"Вишки Бойка" віджали у РФ: розкрито деталі унікальної операції в Чорному морі

15:12

Головоломка для шестирічних дітей поставила дорослих в глухий кут: на рішення 20 секунд

14:55

"Результатів контрнаступу немає": Путін фантазує про колосальні "втрати" УкраїниВідео

14:50

Рената Литвинова "вбила" шанувальників сильною худорбою

14:47

Аналітика від Київстар ТБ: які канали стали лідерами телеперегляду у серпні 2023 року

Реклама
14:38

Загроза війни РФ з НАТО: експерт розкрив ймовірний сценарій

14:35

"Мой рок-н-рол": Бі-2 замінила божевільну Чичерину на Чулпан Хаматову

14:33

Що не можна робити з трояндами восени: хороші поради по догляду за шикарними квітами

13:58

Польща проти українського зерна та не відкриє свій кордон - Моравецький

13:55

Цуценя кинули на вулиці і залишили несамовиту записку

13:33

Говорити "україномовний" неправильно: телеведучий Максим Прудеус розповів чому

13:07

ЗСУ потужно вдарили по базі російських дронівВідео

12:54

"Вони нас провокують": Путін відкрито погрожує ударом по українських АЕСВідео

12:43

У розвідці дізналися плани РФ: Військовий кабінет обговорив напрямки наступу ЗСУ

12:32

"Мільйони" снарядів і ракет: як зброя з КНДР змінить хід війни в Україні - Reuters

12:23

Чим можна відбілити шви між плиткою: 3 засоби знищать іржу та бруд

12:23

Чи можна цілуватися з котом: чим може обернутися прояв ласки до вихованця

12:18

У Криму пролунав потужний вибух: окупанти підняли гелікоптериВідео

12:08

Кіркоров зняв штани перед Собчак і показав їй своє пришите філеВідео

12:07

Як схуднути у 3-х проблемних зонах: тренерка показала вправи на прес, ноги і стегнаВідео

12:02

У доньки Заворотнюк проблеми з законом через борги

11:50

Помер популярний український музикант

11:40

Зірвав операцію ЗСУ: у США вимагають розслідувати дії Маска з блокуванням Starlink в Україні

11:34

Армія РФ перекидає на південь підмогу із Криму: у ЗСУ розкрили причину

11:30

Кличко зустрівся з главою МЗС Німеччини Бербок: обговорювалося надання Україні спецтехніки

Реклама
11:28

Психолог Наталія Холоденко розповіла, які фільми потрібно подивитися українцям

11:18

Favbet Foundation передав морпіхам ЗСУ мікроавтобус Volkswagen

10:48

"Ці обмеження неприйнятні": Зеленський ветував законопроєкт про електронні деклараціїВідео

10:46

В Україні зростуть зарплати й пенсії: названо терміни та кого це торкнеться

10:40

ЗСУ за тиждень звільнили 2 кв. кілометри на Бахмутському напрямку - ISW

10:23

Як розгладити складки на шкіряному взутті: будуть як нові

10:11

Ракетоносії РФ припинили чергування у морі: в ЗСУ назвали дві причини

09:48

Зеленський про завершення війни в Україні: "Це не буде щасливий фінал"

09:37

Для пухнастих це отрута: що категорично не можна давати кішкам

09:35

"Іншого варіанту не існує": Буданов розкрив, як закінчиться війна в Україні

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти