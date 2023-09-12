Батьки шокували вибором імені для доньки: у мережі не вірять, що воно реальне

Користувачів мережі розлютили і дві, як вони думають, помилки в імені. Дівчинка ризикує стати об'єктом знущань.

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Не дуже вдале ім'я для дівчинки викликало хвилю реакцій у мережі / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, pixabay

Останнім часом молоді сім'ї все частіше вибирають для своїх новонароджених дітей вкрай незвичайні імена. Прихильники таких рішень посилаються на втому від нудних "застарілих" імен. Інші- критики - звертають увагу, що дітям з такими неординарними іменами важко буде знаходити спільну мову з ровесниками.

Як пише The Mirror, вкотре мережу сколихнув скандал, що трапився в одній американській родині, після того, як користувачка Нен опублікувала в Facebook фото своєї маленької внучки і назвала передбачуване ім'я маляти.

Як виявилося, її брата звуть Ніколас, а ось саму дівчинку батьки назвали Авакуддо (співзвучне з "авокадо").

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"Тепер офіційно: моя дочка народила прекрасну дівчинку. Ласкаво просимо, дитина Авакуддо. У Ніколаса тепер є молодша сестра", - підписала вона пост.

Критика поста продовжилася вже на Reddit, де низка людей категорично відмовилася повірити у реальність імені. Багато хто не міг зрозуміти, чому батьки вибрали таке ім'я для дівчинки і чому радіє бабуся.

"Я просто хочу, щоб це було фейком, лол", - прокоментував один користувач. "Може, її звуть Ава, а Авакуддо - це прізвисько? Сподіваюся", - припустив інший.

Інші, однак, висловили занепокоєння тим, що дівчина стане об'єктом знущань у школі (або навіть раніше), якщо виявиться, що незвичне ім'я відповідає дійсності. Як зауважив один збентежений чоловік: "Я навіть не турбуюся про школу, Ніколас перетворить її життя на пекло ще до будь-якого хулігана".

Попри те, що більшість людей були проти такого вибору імені, дві помилки тільки ще більше їх жахнули.

"Намагаюся зрозуміти, чи краще або гірше те, що вони написали це неправильно", - прокоментувала інший користувач. П'ятий додав: "Схоже, ніхто в цій родині не знає, як пишеться авокадо".

Главред раніше писав, як вагітну жінку розкритикували, після того як вона розкрила ім'я своєї майбутнього сина. Незадоволені вибором залишилися і її найближчі родичі, зокрема чоловік.

Крім того, жінка намагалася придумати для своєї дочки цікаве ім'я і ледь не прирекла її на роки страждань. Вся справа в тому, що вона вибрала рідкісне ім'я, через яке потім з дитини могли б кепкувати.

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