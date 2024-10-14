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Від невдачі до неповаги: чому не можна дарувати порожній гаманець

Даяна Швець
14 жовтня 2024, 17:04
84
Коли хтось дарує гаманець, він відображає свою щирість і побажання добробуту отримувачу.
кошелек
Як правильно дарувати гаманець / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Часом обрати подарунок для близької людини може бути дуже непросто. Однак чудовим та практичним варіантом для презенту є гаманець. Цей предмет символізує багатство і процвітання. Такий подарунок має безумовно особливе значення, тому експерти chus.vn пояснили, як обрати правильний гаманець, щоб передати свої наміри.

Які бувають гаманці?

Гамане́ць — невеликий порожнистий або плаский предмет (первісно мішечок), найчастіше зі шкіри або тканини; призначений для носіння грошей, зазначає Вікіпедія.

Різновиди гаманців:

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  • Нагрудний гаманець — для нагрудної кишені. Портмоне великого розміру, у яке складають банкноти не згинаючи;
  • У два складання - класичний гаманець, у якому банкноти складаються навпіл;
  • У три складання - має два місця згину, тому банкноти в ньому згинаються у три складання;
  • Капшу́к — гаман у формі торбинки, що затягується шнурком, переважно для зберігання грошей, тютюну і таке інше;
  • Клатч - гаманець, який використовують у більшості випадків жінки. Клапан гаманця може фіксуватися як на кнопку, так і на блискавку;
  • Тревелер - великий гаманець для подорожей, який закривається на блискавку і завдяки своїм розмірам може уміщувати в собі не тільки гроші, а і документи, квитки та інші речі мандрівника.

Чи можна дарувати порожній гаманець?

Більшість людей намагаються уникати дарування порожнього гаманця через певні забобони.

  • Невдача. У багатьох східних культурах велике значення надається символічним початкам. Це помітно в таких традиціях, як освячення будинків на Новий рік або пожертви на відкриття бізнесу. Вважається, що порожній гаманець може принести невдачу, оскільки символізує фінансові труднощі та нестачу, що може засмутити отримувача.
  • Неповага. Дарування порожнього гаманця може бути сприйнято як відсутність поваги, оскільки воно натякає на небажання, щоб людина мала матеріальний достаток. Незалежно від того, чи це шкіряний гаманець, чи будь-який інший, його не варто дарувати порожнім.
  • Нестача уваги. Подарунок важливий не тільки своєю матеріальною цінністю, а й тим, як ви підійшли до його вибору. Порожній гаманець може вказувати на брак уваги та турботи з боку дарувальника.

Як правильно дарувати гаманець?

  1. Покладіть гроші всередину. Найпростіший спосіб — це покласти трохи грошей у гаманець перед даруванням. Це може бути як дрібні гроші, так і навіть монета. Такий жест символізує удачу та показує вашу уважність.
  2. Гроші в червоному конверті. Додайте до гаманця гроші в червоному конверті, що вважається символом удачі та процвітання. Це додасть подарунку ще більше значення.
  3. Вибір якісного гаманця. Окрім того, що ви покладете гроші, важливо також обрати якісний гаманець. Міцний шкіряний гаманець з гарним дизайном стане чудовим подарунком і покаже вашу повагу до отримувача.

Скільки грошей класти в гаманець для подарунку?

Сума грошей менш важлива, ніж сам жест, але традиційно рекомендується класти "щасливі" числа, як-от 6, 8 або 9.

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