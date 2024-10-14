Від невдачі до неповаги: чому не можна дарувати порожній гаманець

Часом обрати подарунок для близької людини може бути дуже непросто. Однак чудовим та практичним варіантом для презенту є гаманець. Цей предмет символізує багатство і процвітання. Такий подарунок має безумовно особливе значення, тому експерти chus.vn пояснили, як обрати правильний гаманець, щоб передати свої наміри.
Які бувають гаманці?
Гамане́ць — невеликий порожнистий або плаский предмет (первісно мішечок), найчастіше зі шкіри або тканини; призначений для носіння грошей, зазначає Вікіпедія.
Різновиди гаманців:
- Нагрудний гаманець — для нагрудної кишені. Портмоне великого розміру, у яке складають банкноти не згинаючи;
- У два складання - класичний гаманець, у якому банкноти складаються навпіл;
- У три складання - має два місця згину, тому банкноти в ньому згинаються у три складання;
- Капшу́к — гаман у формі торбинки, що затягується шнурком, переважно для зберігання грошей, тютюну і таке інше;
- Клатч - гаманець, який використовують у більшості випадків жінки. Клапан гаманця може фіксуватися як на кнопку, так і на блискавку;
- Тревелер - великий гаманець для подорожей, який закривається на блискавку і завдяки своїм розмірам може уміщувати в собі не тільки гроші, а і документи, квитки та інші речі мандрівника.
Чи можна дарувати порожній гаманець?
Більшість людей намагаються уникати дарування порожнього гаманця через певні забобони.
- Невдача. У багатьох східних культурах велике значення надається символічним початкам. Це помітно в таких традиціях, як освячення будинків на Новий рік або пожертви на відкриття бізнесу. Вважається, що порожній гаманець може принести невдачу, оскільки символізує фінансові труднощі та нестачу, що може засмутити отримувача.
- Неповага. Дарування порожнього гаманця може бути сприйнято як відсутність поваги, оскільки воно натякає на небажання, щоб людина мала матеріальний достаток. Незалежно від того, чи це шкіряний гаманець, чи будь-який інший, його не варто дарувати порожнім.
- Нестача уваги. Подарунок важливий не тільки своєю матеріальною цінністю, а й тим, як ви підійшли до його вибору. Порожній гаманець може вказувати на брак уваги та турботи з боку дарувальника.
Як правильно дарувати гаманець?
- Покладіть гроші всередину. Найпростіший спосіб — це покласти трохи грошей у гаманець перед даруванням. Це може бути як дрібні гроші, так і навіть монета. Такий жест символізує удачу та показує вашу уважність.
- Гроші в червоному конверті. Додайте до гаманця гроші в червоному конверті, що вважається символом удачі та процвітання. Це додасть подарунку ще більше значення.
- Вибір якісного гаманця. Окрім того, що ви покладете гроші, важливо також обрати якісний гаманець. Міцний шкіряний гаманець з гарним дизайном стане чудовим подарунком і покаже вашу повагу до отримувача.
Скільки грошей класти в гаманець для подарунку?
Сума грошей менш важлива, ніж сам жест, але традиційно рекомендується класти "щасливі" числа, як-от 6, 8 або 9.
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