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Вчені виявили цікаву особливість на найдорожчому астероїді Сонячної системи

Даяна Швець
19 серпня 2024, 17:12
107
За допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба, вчені виявили унікальне явище на багатому металом астероїді Психея.
Астероид, телескоп
Телескоп виявив унікальну особливість на багатому металом астероїді / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, NASA

Це космічне тіло може містити значну кількість золота і платини, так що загальна його вартість може становити 10 000 квадрильйонів доларів.

Дослідники ідентифікували водний компонент на таємничому і безцінному астероїді 16 Психея, припускаючи, що гідратація (взаємодія води з іншими породами) існує у формі іржі, пише Live Science.

Що таке 16 Психея?

16 Психея — одне із наймасивніших тіл головного поясу, тобто розташований цей астероїд між Марсом та Юпітером.

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Психею відкрив італійський астроном Аннібале де Гаспаріс 17 березня 1852 року.

Назва пов'язана із царівною Психеєю з давньогрецької міфології; число "16" означає, що цей астероїд був відкритим шістнадцятим, зазначає Вікіпедія.

Чим примітний астероїд Психея

Сліди води на поверхні Психеї дослідники виявили ще у 2017 році.

Модель астероїда Психея
Модель астероїда Психея / Фото: AFP

"Спектри в інфрачервоному діапазоні на довгих хвилях, які ми сприймаємо як тепло, але не можемо побачити, показали ознаки молекули OH або гідроксильних одиниць, які утворюють частину води", - повідомляє Live Science.

Як висновок, цілком ймовірно, що поверхня Психеї може містити невелику кількість води у вигляді льоду або гідратованих мінералів.

Дослідження найціннішого астероїда Психея

Космічний телескоп Джеймса Вебба продемонстрував, що групи гідроксильних одиниць зв’язані з металом на поверхні Психеї, що спричиняє те саме "іржавіння" астероїда.

Джеймс Вебб - телескоп

Космічний телескоп ім. Джеймса Вебба (англ. James Webb Space Telescope, JWST) — американський орбітальний інфрачервоний космічний телескоп.
Призначений для широкого спектра спостережень в астрономії і космології, зокрема, спостереження найвіддаленіших об'єктів і подій у Всесвіті, як-от утворення перших галактик, зазначає TheAlphaCentauri.net.

Склад астероїда Психея

Склад астероїда стає все більш оповитий таємницями, що викликає у вчених NASA продовжувати місію Psyche.

Психея майже цілком складається із заліза, нікелю та золота. Низка спостережень свідчать про наявність також силікатних мінералів

Де знаходиться астероїд Психея

Астероїд обертається навколо Сонця між орбітами Марса та Юпітера.

Дослідники вважають, що зовнішні металеві шари та оголене залізне ядро ​​мають ознаки "планети-невдахи".

Також є версія, що астероїд міг бути ядром великої планети, як Марс, якби він не зіткнувся з іншими тілами під час формування Сонячної системи.

Місія NASA на астероїді Психея

Місія NASA для відвідування астероїда 16 Психея стартувала 13 жовтня 2023 року - в цей день космічний корабель NASA "Психея" вилетів із космічного центру Кеннеді у Флориді на ракеті SpaceX Falcon Heavy.

Космічна місія NASA "Psyche" для дослідження астероїда Психея

Астероїд 16 Психея був поданий в рамках конкурсу пропозицій для космічної програми "Discovery", який проводився в лютому 2015 року. 30 вересня 2015 року він увійшов як півфіналіст для місії № 13 за програмою "Discovery", і отримав 3 мільйони доларів США на подальшу розробку концепції, зазначає Вікіпедія.

Вже 4 січня 2017 року місію було оголошено переможницею.

Запуск космічного апарата первісно було заплановано на серпень 2022 року. Та в жовтні 2022 року NASA повідомило, що він відбудеться у період з 5 по 25 жовтня 2023 року. Причиною стала неготовність наземного обладнання, що унеможливило виконання всіх належних перевірок і тестів.

Запуск успішно здійснено 13 жовтня 2023 року ракетою Falcon Heavy компанії SpaceX.

Метою місії є політ до 253-кілометрового астероїда 16 Психея, що відрізняється підвищеним вмістом металів.

Багато вчених підозрює, що він являє собою уламок ядра протопланети, що зруйнувалася на зорі існування Сонячної системи. Космічний апарат "Психея" має перевірити це припущення.

Досягне космічний корабель астероїда через шість років після запуску, у 2029 році. І, як результат, дозволить вченим глибше вивчити космічне тіло.

Основною ціллю місії, як повідомляє Live Science, є "знайти ключові підказки про формування планет нашої Сонячної системи".

Ракета SpaceX Falcon Heavy
Ракета SpaceX Falcon Heavy з космічним кораблем Psyche на борту злітає 13 жовтня 2023 року в космічному центрі Кеннеді НАСА на мисі Канаверал, штат Флорида. / Фото: Getty

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