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Унікальне явище Супермісяця: коли та де можна побачити Осетрову повню

Даяна Швець
19 серпня 2024, 15:54оновлено 19 серпня, 16:32
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Рідкісний Суперблакитний Місяць, який можна побачити сьогодні, перший із чотирьох Супермісяців, що залишилися у 2024 році.
МЕСЯЦ
19 серпня на небі з'явиться Супермісяць / Колаж: Главред, Фото: Getty Images, Freepik

19 серпня любителі неба зможуть милуватися неймовірним явищем - Осетровим Супермісяцем.

За даними NASA, люди матимуть змогу побачити рідкісний повний Місяць, також відомий як Суперблакитний Місяць.

Блакитний Місяць отримав назву Осетровий через осетрових риб, які в серпні найбільш активні у Великих озерах США.

відео дня

Його буде видно сьогодні, а також наступні три дні - аж до середи, повідомляє The Indian Express.

Що означає Супермісяць?

Супермі́сяць — це астрономічне явище, яке відбувається при збігу повного місяця або молодика з перигеєм — моментом найбільшого зближення Місяця і Землі, зазначає Вікіпедія.

Це відбувається внаслідок еліптичної орбіти, по якій Місяць обертається навколо нашої планети. Завдяки цьому явищу із Землі можна бачити більший розмір місячного диска, ніж завжди.

Подібні ефекти також можуть бути оптичними явищами.

Що таке Суперблакитний Місяць?

Суперблакитний Місяць - термін, введений ще в 1979 році Річардом Нолле, видатним астрологом. Суперблакитним називають повний Місяць або третій повний Місяць за сезон, коли він знаходиться в межах 90 відсотків свого найближчого наближення до Землі.

До речі, така назва є доволі дисонансною, адже Суперблакитний Місяць не буде виглядати блакитним. Однак іноді місяць може мати синій відтінок через велику кількість диму в небі.

Як часто буває Супермісяць?

В астрономічному сезоні існує чотири повні Місяці.

Раз на 2,5-3 роки відбуваються сезонні Блакитні Місяці, вони є доволі нечастими. Є ще календарний Блакитний Місяць - це коли в календарному місяці відбувається дві повні, то другий Місяць називається Блакитним. От якраз календарні Блакитні Місяці трапляються досить часто.

У 2024 році також будь красуватися на небі інші три супермісяці:

17 вересня - Місяць урожаю;

17 жовтня - Місяць мисливця;

15 листопада - Місяць Бобра.

Що цікаво, популярний індуїстський щорічний обряд Ракша Бандхан, який відзначається в день повного місяця, цього року буде особливим.

Що таке Ракша-бандган

Ракша Бандган — це популярний індуїстський щорічний обряд або церемонія, яка є центральною для однойменного фестивалю, що відзначається в Південній Азії.
Його також відзначають в інших частинах світу, на які істотно вплинула індуїстська культура.
У цей день сестри різного віку зав'язують своїм братам талісман або амулет під назвою рахі.
Це символічний акт захисту, після якого вони отримують подарунок від братів.
Також зобов'язує братів доглядати за сестрами, зазначає Вікіпедія.

Річ у тім, що його святкування збігається з суперблакитним місяцем, що робить його ще більш особливим для індійців.

Що таке The Indian Express?

The Indian Express — індійська газета, що належала Рамантху Ґоенткі і була заснована в 1931 році. Після його смерті в 1991 році видавнича група розділилася між членами сім'ї, а назва залишилася за мумбайським видавництвом, хоча газета публікується у кількох головних містах країни та постачається за її межі, пише Вікіпедія.

Чим Супермісяць відрізняється від звичайного?

У порівнянні зі звичайним повним Місяцем, Супермісяць буде на 30 відсотків яскравішим і на 14 відсотків більшим.

Під час цього Суперблакитного Місяця, 98 відсотків ближньої частини Місяця буде освітлено Сонцем у неділю, поступово збільшуючись, до 99 і 100 відсотків у наступні дні.

На піку Супермісяця він буде знаходитися на відстані приблизно 225 288 миль від Землі.

Як можна побачити блакитний Місяць?

Для спостереження за блакитним Місяцем не потрібне спеціальне обладнання, його можна спостерігати неозброєним оком і знімати за допомогою цифрової камери чи смартфона зі спеціальним режимом місяця.

Що варто зробити унікального дня Супермісяця?

На думку експертів ТСН, потужна енергія Супермісяця не лише підсилює емоційний фон, але може впливати на внутрішній стан.

Варто зайнятися такими практиками:

  • Практикувати медитацію та візуалізацію;
  • Робота з намірами;
  • Завершення старих справ;
  • Енергетичне очищення;
  • Практика вдячності;
  • Ритуали підсилення інтуїції;
  • Спостереження за Місяцем;

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