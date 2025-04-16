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Чи можна носити червону нитку на руці: священник дав чітку відповідь

Даяна Швець
16 квітня 2025, 15:45
113
Священник пояснив, червона нитка - це символ удачі чи духовне відступництво?
красная нить, священник
Чому церква проти червоного оберега / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, TikТоk священника Олексія Філюка

Про що сказав священнослужитель:

  • Чому церква проти червоного оберега
  • Що гріховного ховається за червоною ниткою

Останні роки дедалі більше людей почали носити на зап’ясті червону нитку через переконання, що вона здатна оберігати від пристріту, невдач та навіть притягувати щастя. Але не всі поділяють цю думку — зокрема, представники церкви вважають інакше. Про своє бачення ситуації розповів священник Олексій Філюк у TikTok.

"Червона нитка – то є гріховна нитка. Колись служили Ваалові (семітський бог родючості – Ред) і посвячували дітей, то прив'язували до них червону нитку на ніжку або на ручку. То є недобре. Ми народ Божий. Треба відрікатися від того всього", – наголошує священник.

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Священнослужителі вкрай критично ставляться до цієї практики. Хоч у народі така традиція набуває популярності, в церковному середовищі її називають духовно шкідливою. Згідно з християнським вченням, такий оберіг має язичницьке коріння і є неприпустимим для вірян.

Філюк вважає, що будь-які магічні чи обрядові дії, включаючи носіння нитки, не мають стосунку до Бога. Тож для справжнього християнина такий аксесуар не повинен мати жодного значення.

Також раніше священник відповів, чи можна працювати у Страсний тиждень.

Більше цікавих відповідей священиків:

Хто такий Олексій Філюк

Олексій Петрович Філюк - український священник, громадський активіст, волонтер і блогер. Настоятель храмів Православної церкви України в селах Шушківці та Білозірка на Тернопільщині. Окрім духовної діяльності, отець Олексій займається благодійністю та волонтерством. Виховує трьох усиновлених дітей та активно підтримує Збройні сили України, зокрема, організовуючи збори коштів на дрони. Отець Олексій також веде власний YouTube-канал, де ділиться християнськими піснями та проповідями.

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