УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Мороз по шкірі від однієї лише назви: ТОП-5 захопливих трилерів

Даяна Швець
20 серпня 2024, 12:02
146
Якщо вам подобається полоскотати собі нерви, представляємо добірку трилерів, які дивляться на одному диханні.
трилери
Топ найцікавіших трилерів / Колаж: Главред, фото: скрін з трейлерів, Вікіпедія

Мурашки по тілу від зловісної музики, холодок під серцем через гнітючу атмосферу, похмурі фарби і лякаючі персонажі - весь цей вінегрет емоцій - саме те, що треба для мільйонів любителів найінтригуючого жанру кіно. І вишенька на торті трилерів - захопливий сюжет із цікавими поворотами та непередбачуваним фіналом.

Що таке трилер

Три́лер (від англ. thrill — трепет, коливання) — жанр кіно та літератури, в яких специфічні засоби повинні викликати у глядачів або читачів почуття співпереживання, пов'язане з емоціями тривожного очікування, невизначеності, хвилювання чи страху, повідомляє Вікіпедія.
У трилері, як правило, розповідь ведеться від особи жертви або злочинця, широко використовується сюжетний прийом затягування драматичної паузи, що має викликати у глядача напружене очікування і нервове занепокоєння ("саспенс"), а також виразні сильнодіючі засоби — натуралістичні подробиці, раптові великі плани, шумові ефекти, затемнений кадр, що приховує загрозу, відповідний музичний супровід.

Портал Fishki.net склав добірку найцікавіших новинок останніх років.

відео дня

Полювання (2020)

Уявіть, дванадцять незнайомців, змушених згуртуватися в єдиному пориві вижити. Герої екранізації оповідання Річарда Коннелла прийшли до тями на лісовій галявині та дізналися, що є "дичиною" в полюванні на людей. Організаторкою подібних турів з'являється якась Афіна.

Незважаючи на те, що прем'єра скандального американського трилера з елементами бойовика неодноразово відкладалася, йому вдалося стати найцікавішою новинкою першої половини 2020 року.

Оригінальна назва: The Hunt

Актори: Бетті Гілпін, Гіларі Суенк, Айк Барінхолц, Емма Робертс...

Країна: США

Рейтинг: Кінопошук - 6.6, IMDb - 6.4

Вікові обмеження: 16+

Хороша якість: з 09.06.2020

Джентльмени (2019)

Гай Річі зробив подарунок прихильникам свіжим кримінальним трилером із властивими режисерові інтригою та динамічним сюжетом.

Майкл Пірсон заробив статки на торгівлі марихуаною і тепер хоче піти на спокій. Він вирішує продати свій бізнес вартістю в сотні мільйонів фунтів. Однак, коли підсумок майже вирішено і покупець готовий купити все, до помічника наркобарона заявляється журналіст і погрожує зірвати угоду. Він шантажує їх 20 мільйонами, які хоче покласти у свою кишеню.

Оригінальна назва: The Gentlemen

Актори: Меттью МакКонахі, Чарлі Ганнем, Генрі Голдінг, Г'ю Грант, Мішель Докері, Колін Фаррелл...

Країна: Великобританія, США

Рейтинг: Кінопошук - 8.5, IMDb - 7.9

Вікові обмеження: 18+

Хороша якість: з 31.03.2020

Платформа (2019)

Фільм абсолютно не про ол інклюзив, а про страшний підземний бункер. Туди розселяють піддослідних по двоє на поверсі. Умова - із собою можна взяти лише один предмет. Система харчування абсолютно несправедлива - їжа подається за допомогою платформи, що проїжджає від верхнього поверху до нижнього. Як результат, "нижнім" мешканцям дістаються недоїдки.

Один із героїв - Горен намагається підійти до питання дипломатично і переконати "верхніх" залишати більше їжі, але перед обличчям голоду люди втрачають людське обличчя і розуміють тільки погрози.

Іспанський трилер у похмурих барвах "дзеркалить" нам перебільшену модель сучасного суспільства.

Оригінальна назва: El hoyo

Актори: Іван Массаге, Соріон Егілеор, Антонія Сан Хуан...

Країна: Іспанія

Рейтинг: Кінопошук - 7.1, IMDb - 7.0

Вікові обмеження: 16+

У тихому болоті (2019)

У тихому містечку зникає місцевий хлопчисько і на допомогу викликають детектива Грег Гарпера. Він намагається з'ясувати, які чорти водяться в тихій місцевості. Під час розслідування Гарпер попутно розв'язує особисті проблеми - зраду дружини та ігри на нервах сина-підлітка.

Але всі образи випаровуються в мить, коли стає зрозуміло, що сім'я Грега теж у небезпеці.

Відірвати очей від трилера неможливо, адже сюжет тримає глядача в напрузі до самого кінця, коли стає зрозумілою причина незрозумілих раніше подій.

Оригінальна назва: I See You

Актори: Гелен Гант, Джон Тенні, Джуда Льюїс...

Країна: США

Рейтинг: Кінопошук - 6.8, IMDb - 6.8

Вікові обмеження: 18+

Хороша якість: з 06.12.2019

Клаустрофоби (2019)

Шістьом абсолютно не пов'язаним один з одним людям приходять запрошення взяти участь у цікавому квесті. Головна мета - знайти вихід із замкненої кімнати, використовуючи підказки. Нагорода вельми соковита - десять тисяч доларів. Однак це далеко не наймиліший конкурс, адже з часом загадки стають дедалі витонченішими, а неправильна відповідь загрожує смертельними наслідками.

З кожним туром гравців стає все менше, а ті, що залишилися, розуміють, що зібрані тут не випадково і страшну розгадку варто шукати в минулому кожного.

Оригінальна назва: Escape Room

Актори: Тейлор Расселл, Логан Міллер, Джей Елліс...

Країна: США, ПАР

Рейтинг: Кінопошук - 6.6, IMDb - 6.4

Вікові обмеження: 16+

Хороша якість: з 11.04.2019

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

голливуд документальний фільм триллер фільм жахів кращі фільми
Реклама

Головне за день

"Дай Боже впоратися за 1,5-2 роки": заборона УПЦ МП в Україні має одну проблему – Богачевська

"Дай Боже впоратися за 1,5-2 роки": заборона УПЦ МП в Україні має одну проблему – Богачевська

13:28 Україна
Росія готує масований удар по Україні: Світан розкрив "секретні домовленості"

Росія готує масований удар по Україні: Світан розкрив "секретні домовленості"

12:56 Україна
В Україні заборонили діяльність УПЦ МП: стали відомі важливі деталі

В Україні заборонили діяльність УПЦ МП: стали відомі важливі деталі

12:29 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Україну заливатимуть грозові дощі: синоптик назвала дату похолодання 31825

Україну заливатимуть грозові дощі: синоптик назвала дату похолодання

Путін отримав ультиматум, ЗСУ підуть з Курщини лише за однієї умови - The Times 20637

Путін отримав ультиматум, ЗСУ підуть з Курщини лише за однієї умови - The Times

Гра в кішки-мишки з РФ: відомо, чому Україна не знищує Кримський міст 10955

Гра в "кішки-мишки" з РФ: відомо, чому Україна не знищує Кримський міст

У Зеленського поставили ультиматум Росії щодо завершення війни 6697

У Зеленського поставили ультиматум Росії щодо завершення війни

Останні новини

14:25

Поштовх до змін, але неефективний: що передбачає закон про заборону УПЦ МП в Україні

14:20

Церковне свято 21 серпня: що заборонено робити на пророка Самуїла

14:10

Російський актор-окупант загинув у Курській області

13:36

Ломаченко наїхав на нардепів, що виступили за заборону УПЦ МП: скандальні деталі

13:28

"Дай Боже впоратися за 1,5-2 роки": заборона УПЦ МП в Україні має одну проблему – Богачевська

Через курську операцію всі плани РФ в Україні посипалися, є загроза протестів - СунгуровськийЧерез курську операцію всі плани РФ в Україні посипалися, є загроза протестів - Сунгуровський
12:59

"Росіяни, білоруси, welcome": Орбан досі не пояснив рішення про спрощення в'їзду

12:56

Росія готує масований удар по Україні: Світан розкрив "секретні домовленості"

12:53

Точно не почорніє: як зберегти капусту свіжою до весни

12:47

"Можу впливати на глобальну індустрію музики": Jerry Heil стала членкинею академії GRAMMY

Реклама
12:43

800 тисяч одна упаковка ліків: російський співак захворів на смертельне захворювання

12:29

В Україні заборонили діяльність УПЦ МП: стали відомі важливі деталі

12:17

"Чекати лишилося недовго": коли закінчиться війна - новий прогноз

12:07

Тисячі росіян в котел: Україна готує оточення ворога у Курській області - Bild

12:05

Кемерон Діаз показалася зі своїми "секретними" дітьми

12:02

Мороз по шкірі від однієї лише назви: ТОП-5 захопливих трилерів

12:00

Підводний камінь заборони РПЦ в УкраїніПогляд

11:49

Дівчина вигнала сестру зі свого весілля через "неправильну сукню": як вона пояснила свій вчинок

11:47

Що передали Максим Галкін і Алла Пугачова українцям - деталі

11:45

Бізнес на дітях: депутат М'ялик продає садочки разом із дітьми за мільйони гривень - СМИ

11:37

Меган Маркл і принц Гаррі готують два нові нищівні удари по королівській родині

Реклама
11:30

Церковні календарі з контактами армії РФ знайшли у Києво-Печерській Лаврі

11:05

Чи корисно поливати кімнатні рослини чаєм: флористка здивувала відповіддю

10:59

Китайський гороскоп на завтра 21 серпня: Мавпи - не здавайтеся, Півням - вороги

10:47

Путін наказав "вибити" ЗСУ із Курської області: джерела розкрили терміни

10:43

Гороскоп на завтра 21 серпня: Близнюкам - гарні новини, Дівам - напружений день

10:39

У Тернополі горить промисловий об’єкт після удару РФ: влада зробила важливу заявуФотоВідео

10:00

"Ми не можемо відстежити": Ольга Сумська прокоментувала скандал колеги з російською мовою

09:59

Майже півмільйона пенсіонерів отримають виплати до Дня Незалежності

09:27

РФ масовано атакувала Україну, дрони і ракети збивали у 9 областях: які наслідки

09:20

Церковне свято 20 серпня: що заборонено робити на пророка Самуїла

09:09

Гарантує удачу в житті: яке у вас щасливе число за знаком зодіаку

08:39

ЗСУ просунулись вперед на Курщині: в ISW заявили про захоплення нових територій

08:36

Путін образився: у Кремлі зробили заяву про мирні переговори

08:10

Що наговорив "Мінський вождь" про війну в УкраїніПогляд

08:05

"Токсичних і заздрісних": внучка Софії Ротару висловилася про родичів

07:37

Армія РФ проривається у Донецькій та Луганській областях: в ISW розкрили загрози

07:05

Оптична ілюзія для геніїв: знайти драбину за 5 секунд зможуть лише одиниці

06:28

Пролунали потужні вибухи: Росія запустила по Києву балістику - що відомо

06:10

У Росії з'явився новий "віце-президент"Погляд

05:30

Ребус для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 12 секунд знайти тюленя

Реклама
05:03

Захід поставили перед фактом: що буде із дозволом для України на удари по РФ

04:30

Скільки потрібно пити води на день: експерт назвав головне правило

03:45

Ксенія Мішина розкрила ідеальні стосунки та прокоментувала заміжжя

03:15

Україна покаже РФ "де раки зимують": операція на Курщині може дати серйозні плоди – експерт

02:31

Немає проблеми в цьому: ще она країна дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ

02:30

Експерт назвав рослини, які відлякують голубів від ділянки - Daily Express

02:29

Блакитний Супермісяць: що можна і не можна робити у повню

01:47

Росіяни підходять до українського міста, на евакуацію є лише кілька днів

01:34

ЗСУ можуть піти до АЕС: несподіваний прогноз наступу в Курській області

01:29

Майже на кордоні з РФ: у Литві з'явиться німецька військова база

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти