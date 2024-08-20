Мороз по шкірі від однієї лише назви: ТОП-5 захопливих трилерів

Мурашки по тілу від зловісної музики, холодок під серцем через гнітючу атмосферу, похмурі фарби і лякаючі персонажі - весь цей вінегрет емоцій - саме те, що треба для мільйонів любителів найінтригуючого жанру кіно. І вишенька на торті трилерів - захопливий сюжет із цікавими поворотами та непередбачуваним фіналом.
Що таке трилер
Три́лер (від англ. thrill — трепет, коливання) — жанр кіно та літератури, в яких специфічні засоби повинні викликати у глядачів або читачів почуття співпереживання, пов'язане з емоціями тривожного очікування, невизначеності, хвилювання чи страху, повідомляє Вікіпедія.
У трилері, як правило, розповідь ведеться від особи жертви або злочинця, широко використовується сюжетний прийом затягування драматичної паузи, що має викликати у глядача напружене очікування і нервове занепокоєння ("саспенс"), а також виразні сильнодіючі засоби — натуралістичні подробиці, раптові великі плани, шумові ефекти, затемнений кадр, що приховує загрозу, відповідний музичний супровід.
Портал Fishki.net склав добірку найцікавіших новинок останніх років.
Полювання (2020)
Уявіть, дванадцять незнайомців, змушених згуртуватися в єдиному пориві вижити. Герої екранізації оповідання Річарда Коннелла прийшли до тями на лісовій галявині та дізналися, що є "дичиною" в полюванні на людей. Організаторкою подібних турів з'являється якась Афіна.
Незважаючи на те, що прем'єра скандального американського трилера з елементами бойовика неодноразово відкладалася, йому вдалося стати найцікавішою новинкою першої половини 2020 року.
Оригінальна назва: The Hunt
Актори: Бетті Гілпін, Гіларі Суенк, Айк Барінхолц, Емма Робертс...
Країна: США
Рейтинг: Кінопошук - 6.6, IMDb - 6.4
Вікові обмеження: 16+
Хороша якість: з 09.06.2020
Джентльмени (2019)
Гай Річі зробив подарунок прихильникам свіжим кримінальним трилером із властивими режисерові інтригою та динамічним сюжетом.
Майкл Пірсон заробив статки на торгівлі марихуаною і тепер хоче піти на спокій. Він вирішує продати свій бізнес вартістю в сотні мільйонів фунтів. Однак, коли підсумок майже вирішено і покупець готовий купити все, до помічника наркобарона заявляється журналіст і погрожує зірвати угоду. Він шантажує їх 20 мільйонами, які хоче покласти у свою кишеню.
Оригінальна назва: The Gentlemen
Актори: Меттью МакКонахі, Чарлі Ганнем, Генрі Голдінг, Г'ю Грант, Мішель Докері, Колін Фаррелл...
Країна: Великобританія, США
Рейтинг: Кінопошук - 8.5, IMDb - 7.9
Вікові обмеження: 18+
Хороша якість: з 31.03.2020
Платформа (2019)
Фільм абсолютно не про ол інклюзив, а про страшний підземний бункер. Туди розселяють піддослідних по двоє на поверсі. Умова - із собою можна взяти лише один предмет. Система харчування абсолютно несправедлива - їжа подається за допомогою платформи, що проїжджає від верхнього поверху до нижнього. Як результат, "нижнім" мешканцям дістаються недоїдки.
Один із героїв - Горен намагається підійти до питання дипломатично і переконати "верхніх" залишати більше їжі, але перед обличчям голоду люди втрачають людське обличчя і розуміють тільки погрози.
Іспанський трилер у похмурих барвах "дзеркалить" нам перебільшену модель сучасного суспільства.
Оригінальна назва: El hoyo
Актори: Іван Массаге, Соріон Егілеор, Антонія Сан Хуан...
Країна: Іспанія
Рейтинг: Кінопошук - 7.1, IMDb - 7.0
Вікові обмеження: 16+
У тихому болоті (2019)
У тихому містечку зникає місцевий хлопчисько і на допомогу викликають детектива Грег Гарпера. Він намагається з'ясувати, які чорти водяться в тихій місцевості. Під час розслідування Гарпер попутно розв'язує особисті проблеми - зраду дружини та ігри на нервах сина-підлітка.
Але всі образи випаровуються в мить, коли стає зрозуміло, що сім'я Грега теж у небезпеці.
Відірвати очей від трилера неможливо, адже сюжет тримає глядача в напрузі до самого кінця, коли стає зрозумілою причина незрозумілих раніше подій.
Оригінальна назва: I See You
Актори: Гелен Гант, Джон Тенні, Джуда Льюїс...
Країна: США
Рейтинг: Кінопошук - 6.8, IMDb - 6.8
Вікові обмеження: 18+
Хороша якість: з 06.12.2019
Клаустрофоби (2019)
Шістьом абсолютно не пов'язаним один з одним людям приходять запрошення взяти участь у цікавому квесті. Головна мета - знайти вихід із замкненої кімнати, використовуючи підказки. Нагорода вельми соковита - десять тисяч доларів. Однак це далеко не наймиліший конкурс, адже з часом загадки стають дедалі витонченішими, а неправильна відповідь загрожує смертельними наслідками.
З кожним туром гравців стає все менше, а ті, що залишилися, розуміють, що зібрані тут не випадково і страшну розгадку варто шукати в минулому кожного.
Оригінальна назва: Escape Room
Актори: Тейлор Расселл, Логан Міллер, Джей Елліс...
Країна: США, ПАР
Рейтинг: Кінопошук - 6.6, IMDb - 6.4
Вікові обмеження: 16+
Хороша якість: з 11.04.2019
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