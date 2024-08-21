Топ-4 турецькі серіали, які дивляться на одному диханні - підбірка прем'єр

У 2024 році турецький кінематограф представив одразу декілька прем’єрних серіалів, від яких нереально відірвати погляд.

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Топ найцікавіших турецьких серіалів / Колаж: Главред, фото: скріни, соцмережі

Серіали "Дякую, наступний", "Вітряний пагорб", "Одне кохання" та "Бахар" захоплюють глядачів драматичними сюжетами та акторською грою.

Поціновувачі турецьких талантів можуть не сумніватися в якості стрічок, адже вони однозначно триматимуть у напрузі, захоплюватимуть драматичним та неочікуваним сюжетом і тішитимуть око чарівними акторами.

"Дякую, наступний"

Попри болісний розрив з коханим, молода юристка готова продовжувати пошуки справжнього кохання. На щастя, у головної героїні є найкращі друзі. За їхньої підтримки, вона знову ходить на побачення, намагається розібратися з колишнім та дізнається багато нового про стосунки з чоловіками.

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"Вітряний пагорб"

Це турецька історія зовсім не відстає від класичної "Ромео і Джульєтти". Якщо Зейнеп виросла у заможній родині, то Халіль зовсім навпаки. Він дуже рано став сиротою і втратив батька. Тепер йому доводиться жити з тіткою, яка ненавидить сім'ю Зейнеп та хоче помститися через трагічні події з сім'єю. Однак щире кохання творить чудеса, тому Зейнеп та Халіль начхають на суспільні норми й оберуть почуття.

"Одне кохання"

Успішний футболіст Ясін має життя мрії, в його руках і визнання, і популярність, однак в серці пустка. В одну мить обставити складаються так, що кохання само йде в руки. Спортсмен зустрічає Єшиль – дівчину, яка втекла з весілля, до якого її змусили. Однак все не так просто, над стосунками треба попрацювати. На заваді почуттям стають кардинально різні історії та оточення.

"Бахар"

"Бахар" – серіал про лікарів та медицину. Жінка Бахар між омріяною роботою і домом обрала не те, що їй хотілося, і стала домогосподаркою. Натомість героїня допомогла чоловікові стати успішним хірургом. Життя стає з ніг на голову, коли Бахар дізнається про страшний діагноз. Допомогти в цьому може лише один лікар.

Що таке Величне століття: Роксолана? Величне століття: Роксолана - історико-драматичний серіал виробництва турецької студії Tims Productions. В його основу покладено життя турецького султана Сулеймана Пишного і його стосунки з Хасекі Хюррем (Роксолана або Олександра (Анастасія) Лісовська) на тлі розвитку Османської імперії. Усього вийшло 4 сезони (139 серій) з 2011 по 2014 роки.

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